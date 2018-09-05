Между Украиной и Польшей станет больше поездов – Омелян

Сегодня, 15:22

Киев и Варшава рассматривают реализацию двух ж/д проектов

Владимир Омелян. Фото: А. Лесык / &quot;Сегодня&quot;
Владимир Омелян. Фото: А. Лесык / "Сегодня"

Украина и Польша ведут переговоры по расширению железнодорожного сообщения между странами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что речь идет, в частности, о восстановлении сообщения Перемышль – Мальховице – Нижанковичи и начале регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

"Сейчас идет работа над двумя проектами: восстановление функционирования железнодорожного сообщения по направлению Перемышль – Мальховице – Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином", – отметила пресс-служба Мининфраструктуры.

Стороны договорились о проведении в октябре 2018 года заседания двусторонней рабочей группы во Львове по расширению железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Напомним, из-за наплыва украинцев в Польше пустят новый поезд до Берлина

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев у нас уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что надо ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с востока", – заявил глава польской желдороги Марек Хранюк.

В Польшу из Украины ежедневно ездят пять поездов. На маршруте Киев – Перемышль состав останавливается в Коростене и Львове.  Дорога из Киева в Варшаву на поезде займет 16 часов. Поезд не останавливается в Украине, а в Польше проезжает Холм и Люблин. Из Львова курсирует поезд во Вроцлав. Он останавливается в Кракове и Перемышле. Также из Здолбунова ездит поезд в Холм..
Польша, поезд, поезда, Омелян

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