Монетизация льгот на проезд: Розенко объяснил тонкости нововведения

Сегодня, 16:19

Вице-премьер объяснил, кто на местах решает, монетизировать ли льготы, и что означает правило "30 поездок в месяц"

Фото: gazeta.lviv.ua
Фото: gazeta.lviv.ua

По решению Кабмина, в Украине монетизируют льготы на проезд во всех видах общественного транспорта – автобусах, метро, троллейбусах, трамваях и др. Вместо бесплатного проезда льготы будут выдавать деньгами – а как их потратить, будут решать сами льготники.

Вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook объяснил тонкости нововведения.

Так, по словам Розенко, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме. При этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти.

"Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам (власти – Ред.) решать вопрос "безналичная/монетизированная форма льгот", – отметил вице-премьер.

Таким образом, решение правительства на местах вступит в действие только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации" льгот.

Правило "30 поездок в месяц"

Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало, заверил Розенко. Он объяснил, что Кабмин утвердил минимальные социальные нормы.

"Это – гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику", – отметил Розенко.

По его словам, органы местного самоуправления получили право устанавливать любое количество поездок для льготников – но не меньше, чем диктует минимальная социальная норма, то есть не меньше 30.

"То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", – добавил Розенко.

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Напомним, перевозчики к такой инициативе относятся положительно – говорят, за 2017 год на бесплатном проезде потеряли более 990 млн гривен.

Первый пилотный проект по монетизации транспортных льгот запустили во Львове. Министр соцполитики Андрей Рева ранее заявлял, что на первом этапе монетизации льгот в Украине в 2018 году понадобится 20 млрд грн.
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