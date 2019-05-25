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На трассах Украины появятся безопасные повороты: как это будет работать

25 мая, 08:15

При повороте налево происходит наибольшее количество ДТП


За четыре месяца в Украине погибли более 820 человек. Теперь в стране начнут проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии, в которых не только разбиваются машины, но и гибнут люди.

На Житомирской трассе один из таких поворотов – на село Чайки - давно приобрел дурную славу. В этом месте едва ли не каждую неделю происходят смертельные ДТП. Главная причина – сильная загрузка перекрестка и высокая скорость автомобилей, которые двигаются по встречной. 

Движение в сторону Киева – стремительное и сплошное. Ждать лазейки, когда получится повернуть налево, можно очень долго. Поэтому водители рискуют, стараются "проскочить" и попадают под удар.

"Были случаи, когда автомобиль пропускали два ряда автомобилей, а третий ряд, правее, просто не видел за фурой, например, автомобиль, который разворачивался. И происходили довольно значительные столкновения", – рассказывает автомобильный эксперт Владислав Антонов.

Недавно на одном из таких поворотов установили светофор. Больших аварий стало меньше, но появилась другая проблема. 

"Краткий сигнал светофора. Всего 17 секунд. За это время может проехать только около 10 автомобилей, поэтому пробка растет", – сетует водитель Виктор Сусловец.

Чтобы избежать пробок и аварий на таких участках, Министерство регионального развития (Минрегионстрой) оборудует безопасные левые повороты. Чтобы автомобиль мог маневрировать беспрепятственно и без риска, введут дополнительное место с левой стороны проезжей части.

Ожидается, что новшество вдвое уменьшит количество ДТП.

"Мы посмотрели на опыт других стран. К примеру, в Италии тоже сделали на трассах такие повороты, где спокойно можно развернуться и въехать в колею, но ни в коем случае не пересекая проезжую часть", – рассказал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Еще одна альтернатива – экстакады. Но их оборудование значительно дороже, чем выделение дополнительного пространства на трассе. Над проектами безопасных поворотов уже работают специалисты. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, дороги, трассы, Лев Парцхаладзе

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