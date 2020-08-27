Назначение главы "Укрзализныци": какие проблемы будет решать Владимир Жмак

Кабинет министров Украины 26 августа назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци". О том, кто такой новый глава и за что он прежде всего должен взяться в должности, рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

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Сейчас известно, что 56-летний Владимир Жмак работал коммерческим директором и управляющим партнером юридической компании, возглавлял представительство нефтяных компаний, был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". Кроме того, он известен, как однокурсник Михаила Саакашвили, и был его заместителем во времена губернаторства в Одессе.

"Прошел войну в Афганистане. Кроме Украины получил образование в Швейцарии и Италии", – говорится в сюжете.

От нового главы ожидают, в частности, борьбы с коррупцией, выведения "Укрзализныци" из кризиса и реформирования этого транспортного монополиста. В частности, эксперты говорят, что следует изменить тарификацию на грузовые перевозки и считать ее "по-европейски", поскольку благодаря таким тарифам УЗ компенсирует 13 млрд расходов на пассажирские перевозки.

"Предложить грузоотправителям новый договор с УЗ, который бы не дискриминировал грузоотправителей, и понять, что они клиенты компании, поэтому к ним должно быть соответствующее отношение. Прекратить безосновательно повышать тарифы. Тарифы должны быть экономически обоснованны", – говорит Александр Каленков, президент объединения предприятий Укрметалургпрома.

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Кроме того, реформированная Укрзализныця, это одно из условий Ассоциации между Украиной и ЕС и транспортной стратегии до 2030 года, разработанной с помощью Международного банка. Согласно ей следует, в частности, освободить УЗ от непрофильных и лишних активов, уменьшить количество локомотивных депо и отменить налог на землю, который, как отмечается, железнодорожники платят только в Украине.

"На сегодня цифра бы уже должна была доходить до 5 млрд – это как 5-6% от общей выручки всей компании, во многих странах от налога на землю вообще освобождена железная дорога. И это логично, ведь железнодорожные пути не перешли в собственность УЗ, а остались в собственности государства. И получается так, что под государственным имуществом платится государству за государственную землю", - говорит Андрей Рязанцев, бывший директор по развитию бизнеса "Укрзализныци".

А еще "Укрзализныця" могла бы способствовать освобождению городов от пробок и стать альтернативой автобусам и маршруткам.

В то же время пока неизвестно, какие изменения Владимир Жмак введет в Украине, поскольку, как отмечает журналистка, комментариев он пока не дает, не было его и на заседании правительства.

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Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" дал старт конкурса на должность председателя правления компании в феврале 2020-го года, после того, как 29 января Кабинет министров уволил председателя акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019-го был назначен на эту должность на три года. А за назначение Жмака председателем правления наблюдательный совет УЗ проголосовал еще 12 августа.

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