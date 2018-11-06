Пассажиров самолетов в Европе начнут проверять на "детекторах лжи"

Искусственный интеллект iBorderCtrl обеспечит безопасность в аэропортах ЕС. Новшество ориентировано на ускорение досмотра пассажиров. Испытания будут проходить в течение шести месяцев на четырех пограничных пунктах в Венгрии, Греции и Латвии, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев".

Система будет анализировать мимику пассажира, чтобы определить, не лжет ли он. Алгоритм работы следующий: пассажир должен будет загрузить в систему паспорт, визу и финансовые гарантии, а затем ответить на вопросы, заданные компьютерным пограничником на веб-камеру. Вопросы несложные – "Что у вас в чемодане?" и "Если вы откроете чемодан и покажете мне, что внутри, подтвердит ли он, что ваши ответы верны?". Таким образом систему можно назвать своеобразным детектором лжи.

Система является экспериментальной, поэтому алгоритм не будет самолично отказывать людям в возможности пересечь границу. В испытаниях точность работы iBorderCtrl составила 76%, но, по словам одного из разработчиков, этот показатель может быть повышен до 85%. Окончательное решение, руководствуясь данными такого детектора лжи, будет принимать непосредственно человек.

Получив специальный QR-код, позволяющий продолжить движение, пассажир гарантированно попадает на борт самолета.

Напомним, ранее США ввели новые меры безопасности в отношении иностранных самолетов.

А 2017 год стал рекордным по безопасности полетов на самолетах. По данным организации Aviation Safety Network, за этого год в мире произошло девять авиакатастроф, которые привели в целом к гибели 67 человек. Среди погибших большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле.