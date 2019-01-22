Пассажирский Boeing совершил первый перелет на биотопливе

В гибридной смеси было 50% биотоплива, что считается рекордом

Фото: Boeing.

Пассажирский Boeing совершил первый перелет на биотопливе //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/670/4ed/5c46704edf2e4.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/670/4ed/5c46704edf2e4.jpg 2019-01-22T07:46:00+02:00 Транспорт В гибридной смеси было 50% биотоплива, что считается рекордом

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Etihad Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Facebook авиаблогера Виталия Трубникова.

"Самолет выполнил первый полет на гибридном топливе из смеси биотоплива и авиационного керосина в соотношении 1:1. На рейсе EY77 из Абу-Даби в Амстердам топливо в баках самолета на 50% состояло из биотоплива, произведенного в Объединенных Арабских Эмиратах. Это пока рекордное его количество в смеси – обычно доля биотоплива составляет около 10%", – пишет Трубников.

Биотопливо изготовлено из масла растения солерос. Его главное преимущество – способность расти на сильно засоленных прибрежных почвах, что значительно снижает затраты на культивирование в ОАЭ. Солерос растет на специальной ферме площадью 2 гектара в Масдар Сити, вблизи аэропорта Абу-Даби. Это первая в мире пустынная экосистема, специально предназначенная для производства топлива и продуктов питания в соленой воде. Здесь также выращивают рыб и креветок, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

В Etihad утверждают, что использование гибридного топлива позволит сократить выбросы углекислых газов, а "биотопливо смешивается непосредственно с реактивным топливом и не требует каких-либо модификаций для самолетов, двигателей или систем доставки топлива в аэропорту".

Авиакомпании годами экспериментируют с биотопливом с целью снижения выбросов углекислого газа и для того, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

Ранее мы писали, что США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран. Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется соответствующее разрешение американских властей.

Также сообщалось, что парламент Индонезии требует от компании Lion Air отменить покупку новых Boeing. Представитель правящей в стане партии подчеркнул "небезопасность данных самолетов".

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