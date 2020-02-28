Первая в мире страна сделает общественный транспорт полностью бесплатным

Покупать билеты нужно будет только на поезда первого класса

Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта 2020 года станет бесплатным. Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать бесплатный проезд. Ранее ожидалось, что такое решение вступит в силу летом 2019 года, однако подготовка заняла больше времени, чем планировали власти страны.

Как сообщают европейские СМИ, с марта для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Впрочем, в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу. Работу общественного транспорта в Люксембурге теперь будут осуществлять полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.

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Напомним, на сегодняшний день общественным транспортом в Люксембурге и так пользуются бесплатно граждане, не достигшие 20 лет. Правда, только от своих учебных заведений до дома.

Также сообщалось, что о введении полностью бесплатного общественного транспорта – автобусов, трамваев и метро – задумывались в Париже. Однако дальше разговоров дело так и не зашло.

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