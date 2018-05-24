Первый поезд, Порошенко и трембиты: как Украина открывала Бескидский тоннель через Карпаты

"Окно в Европу" строили четыре года; тонннель стал крупнейшим инфраструктурным проектом последних лет

Сегодня, 24 мая, во Львовской области сегодня на перегоне "Бескид – Скотарское" открыли Бескидский тоннель, на строительство которого было потрачено четыре года и около трех миллиардов гривен.

Длина Бескидского тоннеля – 1764 метра. Это второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Новый Бескидский тоннель построили на замену старому, действовавшему с 1886 года. Со временем его пропускной способности оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый.

Пропускная возможность тоннеля теперь увеличится до 100 пар поездов в сутки, скорость движения поездов возрастет до 60 км/ч. Гарантия эксплуатации тоннеля – 100 лет. Первые поезда поедут через тоннель уже в этом месяце.

Тоннель, по словам президента Украины Петра Порошенко, является новейшим и самым сложным в Украине.

"Бескидский тоннель, который мы сегодня открываем – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Его строительство пришлось на последние четыре с половиной года", – заявил на открытии Порошенко.

Кроме президента, на открытии Бескидского тоннеля побывали и другие первые лица государства, в частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр обороны Степан Полторак.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что Бескидский тоннель откроют в 2017 году, однако этого не произошло.