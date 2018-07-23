Подробности задержания рейса из Барселоны в Киев: самолет вылетит сегодня вечером

23 Июля 2018, 17:25

Сбой графика произошел по техническим причинам

Украинские туристы смогут сегодня вернуться домой. Фото из открытых источников
Украинские туристы смогут сегодня вернуться домой. Фото из открытых источников

Рейс YE5301 Киев-Барселона, который осуществляется авиакомпанией YanAir по заказу туроператора JoinUP!, вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". По данным YanAir, задержка рейса произошла по техническим причинам, сообщили в пресс-службе туроператора.

Туристам из других городов, которые не смогли вовремя вылететь из Киева, обеспечили трансфер, проживание и завтрак в столичной гостинице "Братислава". Киевляне могли вернуться в аэропорт к назначенному новое время вылета.

Из-за задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев (YE5302) ожидается в 17:20 – изначально самолет должен был улететь в 11:40. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

"Согласно нормам Международного воздушного кодекса, ответственность за пассажиров в аэропорту несет авиакомпания. В то же время Join UP! предоставит туристам, которые задерживаются в аэропорту Барселоны, компенсацию расходов на питание в размере 15 евро на человека. Для оформления компенсации Join UP! просит туристов подать заявку в соответствующем порядке и добавить сопроводительные документы (оригиналы чеков, посадочные талоны и т.д.)", – уточнил туроператор.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.

Во многом ситуации, в которых оказывались туристы, похожи: им сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а в потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет.

В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток.
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Источник:

"Сегодня"

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