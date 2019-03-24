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Поездка в такси: как найти легального водителя

Сегодня, 10:28

Лицензированных служб такси – в Украине менее десяти процентов

Поездка в такси: как найти легального водителя Транспорт Лицензированных служб такси - в Украине менее десяти процентов

Ехал домой, а попал в травмпункт. Если именно так завершилась поездка в такси – возмещения в большинстве случаев ждать не стоит. По данным контрольных органов, до 95-ти процентов водителей такси в Украине не имеют лицензии. А без этого документа перевозчик – не таксист.

Обгоревший лом – это все, что осталось от такси. В Дэу Ланос на бешеной скорости влетел внедорожник БМВ. Такси вспыхнуло, как спичка. Водителя успели вытащить. Пассажирка – сгорела заживо.

Изрешеченное осколками лицо и тело. Так для киевлянки завершилась поездка на такси. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Из-за подобной аварии пострадала и Юлия.

"У меня сотрясение мозга. У моего друга тоже. И при этом только через сутки я поняла, что у меня очень болит поясница. Я увидела большой синяк через всю спину", – делится она.

К испугу прибавилось разочарование, когда служба такси, куда киевлянка сообщила об аварии, отказала в помощи.

"Они извинились. Сказали, что им жаль, что все так произошло, что никакой ответственности они не несут и компенсацию можно выставлять только водителю", – рассказывает Юлия.

Но претензии можно выставить только таксисту, который имеет лицензию. Проверить, есть ли у водителя лицензия, можно с помощью сервиса Open Data Bot.

"Ни одного случая за последние годы, чтобы от нелегального водителя потребитель что-то получил в суде нет. Нелегальный таксист говорит – я никаких услуг не оказывал. Подвозил по доброте душевной. Ну, попали в аварию. Извините", – говорит Андрей Антонюк, председатель правления Украинской таксомоторной организации.
  
"Когда ты получил лицензию, это ответственность твоя. Ты легальный работник. Ты платишь налоги, ты отвечаешь за качество предоставляемых услуг пассажиру", – объясняет Михаил Ноняк, председатель Государственной службы по безопасности на транспорте.

Лицензированных служб такси – в Украине менее десяти процентов, рассказали "Сегодня" эксперты. И службы, которые направляют машину по определенному адресу, в основном зарегистрированы как справочные – так избегают ответственности за безопасность перевозок. Поэтому пассажиру остается самому искать водителя с лицензией – и поездка с ним обойдется в среднем на 30 процентов дороже – или садиться в авто к нелегалу - на свой страх и риск.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег видео, такси, лицензия, таксисты, компенсация

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