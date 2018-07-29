Россияне отказываются выполнять требования по обслуживанию самолетов "Руслан"

Скандал назревает между конструкторским бюро "Антонов" и российской грузовой авиакомпанией "Волга-Днепр". Мол, россияне отказались выполнять требования по обслуживанию самолетов АН-124 Руслан на базе КБ "Антонов". А это – нарушение всех договоренностей и большие репутационные риски украинских разработчиков. Поскольку Русланы поднимаются в небо без надлежащей проверки на безопасность. Кто и чем рискует?

Десятки мировых рекордов и гармония, созданная точными расчетами.

Киевское конструкторское бюро "Антонов" – автор самого большого в мире серийного транспортного самолета. "Руслан" – не только машина, работающая, казалось бы, на грани законов физики, но и идеальный бизнес-инструмент. Всего создано пятьдесят пять таких аппаратов. Они, сходятся во мнении эксперты, будут востребованы еще несколько десятилетий.

Большая часть построенных "Русланов" работает на российский бизнес и оборонку. В частности, около десятка машин принадлежит компании "Волга-Днепр".

Но там, – вопреки заключенному договору – начали поднимать в небо машины без технического обслуживания КБ "Антонов". Договорились обслуживать "Русланы" в своей же дочерней компании, зарегистрированной в Германии. Но в конструкторском бюро говорят – без их разрешения никто не имеет права использовать самолеты "Антонова".

По словам адвоката Романа Марченко, там может быть поддельное соглашение между "Антоновым" и этой немецкой компанией. Именно поэтому, подозревая подделку документов, будучи уверенным в превышении служебных полномочий сотрудниками Росавиации, госпредприятие Антонов обратилось в национальною полицию Украины с соответствующим заявлением.

Авиакатострофы с многочисленными жертвами – вот что сулит такая самодеятельность, – считает председатель организации разработчиков предприятия "Антонов" Александр Лось.

А еще – угроза репутации "Антонова" и потеря прибыли держателем бренда.

Наказать чиновников Россавиации Украине вряд ли удастся, считает российский авиэксперт Вадим Лукашевич. Он считает, что Русланы в России смогут обслужить должным образом, но отсутствие сертификата от КБ Антонов может привести к негативным последствиям для компании Волга-Днепр.

Но даже если не запретят, удар по российской "Волга-Днепр" уже нанесен. Страховые компании смогут отказаться страховать грузы, которые планируют перевозить на несертифицированных производителем самолетах. Или же взвинтят ставки так, что клиенты сами уйдут к другим перевозчикам.

Ранее знаменитая американская корпорация Boeing подписала соглашение с украинским авиаконструкторским бюро "Антонов", в соответствии с которым украинцам будут поставлять детали для сборки восьми самолетов в год.

Как рассказывал в ноябре нынешнего года генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, один из крупнейших самолетов "Руслан" собираются продать.

Также сообщалось, "Антонов" планирует выпустить 70 самолетов за пять лет. Украинское предприятие планирует вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.