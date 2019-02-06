Ryanair и Wizz Air изменили правила перевозки малого багажа – СМИ
Вырос минимальный сбор за перевозку багажа до 10 кг
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair и венгерский лоукостер Wizz Air увеличили минимальный сбор за перевозку багажа весом до 10 кг, который ввели после изменения правил перевозки ручной клади. Об этом сообщил сайт avianews.com 5 февраля.
Ранее перевозка такой сумки в багажном отсеке самолетов Ryanair обходилась 8 евро при оформлении авиабилета и 10 евро в последующее время. Теперь стоимость выросла до 10 евро и 12 евро соответственно.
При этом Wizz Air увеличила минимальный багажный сбор с 7 до 9 евро. Перевозка сумки до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в сезон низкого спроса и от 12 до 27 евро в сезон высокого спроса.
Обе авиакомпании изменили цены на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать на борт две единицы ручной клади. Данный сбор на самолетах Ryanair подорожал на два евро – до 10-12 евро. У Wizz Air он составляет 5-17 евро, а ранее был 5-15 евро.
С какой даты начали действовать новые цены, не уточняется.
Подробнее об изменениях Ryanair и Wizz Air читайте в статье "Сегодня": Бесплатно только рюкзак: лоукостеры изменили правила по ручной клади.
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