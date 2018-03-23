Ryanair собирается запустить рейсы между городами Украины
Порошенко попросил авиакомпанию создать конкурентные возможности для внутренних маршрутов в Украине
В Украине могут появиться внутренние рейсы Ryanair. Как заявил глава лоукостера Майкл О'Лири, авиакомпания рассматривает такую возможность.
"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, может, не в столь отдаленном будущем", – сказал он.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что просил авиакомпанию создать конкурентные возможности для внутренних рейсов в Украине.
"Я обратился к нашим партнерам Ryanair с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри Украины. Получил положительный и одобрительный ответ. Потому что конкуренция – это движение вперед, а Ryanair – очень сильный конкурент", – отметил Порошенко.
Кроме того, Ryanair планирует заключить договоры с региональными аэропортами.
"Будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также и в других городах Украины", - отметил О'Лири.
Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил цену билетов на рейсы Ryanair в Украине. По его словам, билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе.
Кроме того, уже опубликован официальный список рейсов Ryanair, которые будут осуществляться из аэропортов "Львов" и "Борисполь". Впрочем, в будущем лоукостер рассчитывает на сотрудничество и с другими украинскими аэропортами.
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