Ryanair собирается запустить рейсы между городами Украины

В Украине могут появиться внутренние рейсы Ryanair. Как заявил глава лоукостера Майкл О'Лири, авиакомпания рассматривает такую возможность.

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, может, не в столь отдаленном будущем", – сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что просил авиакомпанию создать конкурентные возможности для внутренних рейсов в Украине.

"Я обратился к нашим партнерам Ryanair с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри Украины. Получил положительный и одобрительный ответ. Потому что конкуренция – это движение вперед, а Ryanair – очень сильный конкурент", – отметил Порошенко.

Кроме того, Ryanair планирует заключить договоры с региональными аэропортами.

"Будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также и в других городах Украины", - отметил О'Лири.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил цену билетов на рейсы Ryanair в Украине. По его словам, билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе.

Кроме того, уже опубликован официальный список рейсов Ryanair, которые будут осуществляться из аэропортов "Львов" и "Борисполь". Впрочем, в будущем лоукостер рассчитывает на сотрудничество и с другими украинскими аэропортами.