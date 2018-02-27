Шелковый путь из Китая в Европу пройдет через Украину

Сегодня, 14:02

Китайский железнодорожный оператор собирается открыть новые маршруты и нарастить поставки в Европу

Фото: AFP
Фото: AFP

Китайский оператор железнодорожного сообщения Wuhan Han'ou, который занимается в том числе перевозками по Шелковому пути из Китая в Европу, рассказал о планах открыть новые маршруты из китайского Уханя в Украину, Турцию и Иран. Об этом Об этом сообщает China Daily.

Китайская компания в этом году планирует на 30% увеличить количество грузовых составов, которые обеспечат торговлю между Китаем и Европой – так, в Европу из Уханя должно отправиться около 500 составов – против 377 составов в 2017 году.

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Начиная с 2012 года, Wuhan Han'ou International Logistics Co управляет 16 железнодорожными маршрутами из Китая в европейские города. Поезда везут из Уханя автомобили, электронные компоненты, изделия из стали и оптические волокна и кабели, а возвращаются, в основном, с молочными продуктами из Беларуси, вином из Франции и пивом из Германии.

Всего китайско-европейское железнодорожное сообщение налажено между 28 городами Китая и 29 городами в 11 европейских странах. С момента запуска этого Шелкового пути в 2011 году между городами Китая и Европы прошло более 4 тысяч грузовых поездов. Первая линия Китай-Европа была запущена в 2011 году между юго-западным Китаем и Германией.

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Напомним, как заявлял ранее посол Китая Ду Вэй, реализация китайского инфраструктурного проекта "Шелковый путь" является немыслимой без УкраиныУкраина из-за географического положения является неотъемлемой частью и связующим звеном стран-участниц Шелкового пути, добавил президент Международной торговой палаты Шелкового пути Лю Цзяньчжун.
Китай, поезд, поезда, шелковый путь, железнодорожное сообщение

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