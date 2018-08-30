Стали известны цены на билеты на поезд "четырех столиц"

В составе поезда будет девять вагонов купе и один – класса "люкс"

"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Кравцов отметил, что цены на билеты пытались сделать "максимально доступными".

Новый поезд отправится в первый рейс с киевского вокзала 28 сентября.

Так, стоимость билетов на поезд "четырех столиц" установлена на таком уровне:

Киев – Рига:

вагон купе – 2219,11 грн.

вагон СВ – 4428,17 грн.

Киев – Вильнюс:

вагон купе – 1640,62 грн.

вагон СВ – 3271,78 грн.

Киев – Минск:

вагон купе – 1853,98 грн.

вагон СВ – 3574,69 грн.

В составе поезда "четырех столиц" будет девять вагонов купе и один – класса "люкс". В шести вагонах купе будут разделены на мужские и женские.

Ранее планировалось запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига – Таллинн до конца 2017 года, однако этого не произошло. При этом предусматривалось, что Киев и столицы Евросоюза может соединить железная дорога с узкой колеей.