Стали известны цены на билеты на поезд "четырех столиц"

Сегодня, 10:04

В составе поезда будет девять вагонов купе и один – класса "люкс"

Стали известны цены на билеты на поезд "четырех столиц"
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Кравцов отметил, что цены на билеты пытались сделать "максимально доступными".

Новый поезд отправится в первый рейс с киевского вокзала 28 сентября.

1535612268.787

Так, стоимость билетов на поезд "четырех столиц" установлена на таком уровне:

Киев – Рига:

  • вагон купе – 2219,11 грн.
  • вагон СВ – 4428,17 грн.

Киев – Вильнюс:

  • вагон купе – 1640,62 грн.
  • вагон СВ – 3271,78 грн.

Киев – Минск:

  • вагон купе – 1853,98 грн.
  • вагон СВ – 3574,69 грн.
40486183_306090363501730_7557460102270156800_n

В составе поезда "четырех столиц" будет девять вагонов купе и один – класса "люкс". В шести вагонах купе будут разделены на мужские и женские.

Ранее планировалось запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига – Таллинн до конца 2017 года, однако этого не произошло. При этом предусматривалось, что Киев и столицы Евросоюза может соединить железная дорога с узкой колеей.
Киев, Укрзализныця, поезд, билеты, железная дорога, поезда, Минск, жд-билеты, Вильнюс, Рига, Кравцов, Евгений Кравцов, ж/д билеты

Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны цены на билеты на поезд "четырех столиц"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Фото: "Сегодня"

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в западном направлении

28 Августа, 01:03

В сентябре у ряда поездов изменится расписание

Транспорт

В Украине назначили дополнительный поезд "Интерсити+"

23 Августа, 15:58

Состав пустят после "длинных" выходных по случаю Дня Независимости
Загрузка...

Транспорт

Фото: "Сегодня"

Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки обсудили с "Укрзализныцей": чем это грозит для украинцев

17 Августа, 18:05

Промышленники, аграрии и эксперты объяснили, как это повышение может сказаться на украинцах

Транспорт

В России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ

15 Августа, 17:17

Минтранс России не видит никакого эффекта от таких мер, кроме дискомфорта для пассажиров
Загрузка...