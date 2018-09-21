Транспорт будущего: лучшие украинские студенты посетили выставку InnoTrans в Германии

Поезда на водороде, "умные вокзалы" и электронные билеты в поездах могут скоро стать реальностью в железнодорожной отрасли Украины. И это только три проекта из семидесяти, которые собираются воплощать украинские студенты-победители конкурса "Железнодорожник 2018" Фонда Бориса Колесникова.

От Фонда молодые специалисты выиграли поездку на самую крупную выставку в мире InnoTrans 2018, которая проходит в Берлине. На выставке свои новинки презентуют такие гиганты как Alstom, Siemens, Stadler, Skoda, CRRC и другие. Здесь у студентов есть шанс пообщаться с руководителями этих компаний и обсудить с ними свои проекты.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников посетил выставку вместе с группой студентов. "Конкурс "Железнодорожник" призван показать нашей молодежи будущее мирового железнодорожного транспорта, чтобы они на практике посмотрели, как все работает. В дальнейшем мы будем переходить к стажировкам наших победителей на ведущих концернах мира. Задача – получить качественных специалистов. Нам многие говорят: "Они не вернутся в Украину". Но это ведь не их проблемы, а проблемы нашей страны. Наша задача – сделать так, чтобы они вернулись и получили рабочие места. Я не сомневаюсь в успехе Украины и том, что все наши трудности останутся позади. InnoTrans проводится раз в два года, а наш конкурс – ежегодный. Мы нашли прекрасную альтернативу берлинскому форуму в виде выставки в Лилле. Она проходит по нечетным годам. "Железнодорожник 2019" стартует через несколько недель, его победители поедут во Францию, а параллельно для лучших из лучших мы готовим стажировку на лучших заводах мира: от Южной Кореи до Франции", – подчеркнул Борис Колесников.

Олег Косарев из Украинского государственного университета железнодорожного транспорта под впечатлением от автономного поезда Siemens, оснащенного литий-ионными аккумуляторами. Во время движения по колее с электросетью эти батареи заряжаются. На участках, где электросети нет – он едет за счет накопленной энергии. Однако Олег предложил на конкурсе топливо, которое составит серьезную конкуренцию электроэнергии. Молодой специалист исследует водород в качестве топлива для поездов, которые производит Крюковский завод. По его словам, через 15 лет технологию можно будет применять в массовом производстве транспорта. Водород легко производить и от него нет выбросов. Свой проект парень будет дорабатывать в качестве дипломной работы. Для воплощения технологии ему надо провести дополнительные расчеты и испытать на практике – однако на разработку нужны деньги.

"Украина может стать лидером в производстве поездов на водороде. Пока эта технология тестируется в мире, наша страна может занять эту нишу", – рассказывает Олег.

А вот Яна Маринина, студентка Артемовского техникума транспортной инфраструктуры, предлагает вместо билетов в электричках ввести карточки. Для этого в вагонах надо установить валидаторы или у входа к станции – турникеты валидаторами. Такая система развита в мире, отмечает студентка, но почему-то совсем малоразвита в Украине и работает только в Киевском метрополитене. Хотя в Украине несколько лет назад приняли закон об электронном билете и ничего не мешает внедрять технологию во всем транспорте.

"Не надо будет, чтобы проводники ходили по электрички и проверяли билеты или собирали деньги за проезд. Пассажирам не нужно будет стоять в очередях за билетами", – рассказывает Яна.

Во всех электропоездах на выставке есть валидаторы для оплаты проезда, замечает Яна.

"Украинским электричкам более 50 лет – они не соответствуют нынешней жизни. Например, в представленных электричках Skoda есть два типа зарядок для гаджетов – через USB и от розетки. В некоторых вагонах есть места для велосипедов, а велосипедистов в Берлине на самом деле очень много", – делится впечатлениями девушка.

Впереди у ребят – еще два насыщенных дня на выставке, а также экскурсия по Берлину, посещение достопримечательностей.

Конкурс "Железнодорожник" проводится Фондом Бориса Колесникова третий раз. Его цель – вернуть молодежи интерес к инженерным специальностям и ознакомить с последними достижениями железнодорожной сферы. В этом году в конкурсе зарегистрировались 950 студентов из 18 вузов Украины, из них жюри отобрало 70 лучших.