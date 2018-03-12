Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 5 миллиардов гривен

Вчера, 23:39

Такие санкции наложены на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины

фото AFP
фото AFP

Государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в Госавиаслужбе.

Такие санкции наложены на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сейчас речь идет о нескольких тысячах штрафов. Госавиаслужба намерена обратиться сначала в украинские суды,а  далее – в международные для взыскания этих средств.

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Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании: Аэрофлот – российские авиалинии, Авиакомпания Уральские авиалинии, Саратовские авиалинии, Авиакомпания ЮТэйр, Авиакомпания Россия, Нордавиа – региональные авиалинии, Глобус, Ред вингс, Авикомпания Вим Авиа, Авиационная компания Ямал и другие.

Напомним, в мае 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил законность наложения свыше 7,7 млн грн штрафов на российскую авиакомпанию "Аэрофлот" за авиаперелеты над Крымом.

После аннексии Крыма Российской Федерацией Украина начислила российским авиакомпаниям, которые нарушили украинское законодательство и совершали полеты в оккупированный Крым, более 700 млн грн штрафа.

Как известно, авиасообщение между Украиной и РФ прекращено с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.
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Источник:

УНИАН

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