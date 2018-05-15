Украина отказалась от немецких б/у электричек: названа причина

Сегодня, 14:55

"Укрзализныця" посетовала на позицию немецких чиновников

Украина отказалась от немецких б/у электричек: названа причина
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Германия не согласилась бесплатно отдать б/у электрички, на которые рассчитывала Украина. Поэтому такой проект не перестал быть экономически целесообразным для "Укрзализныци" (УЗ) и компания отказалась от него. Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов в эфире "Радио НВ".

По предварительным оценкам, стоимость адаптации одной электрички составила бы около 3-4 млн евро.

"К этому добавляется довольно существенные затраты на их переоборудование. [Электрички] требовали капитального ремонта и переоборудования под нашу колею. В целом, эти расходы приводили к тому, что их стоимость была не меньшей, если не большей чем модернизация наших электричек, на которых мы сейчас работаем", – пояснил Кравцов.

"Укрзализныця" может согласиться на сотрудничество, если немецкая сторона передумает и отдаст подержанные электрички бесплатно, заявил Кравцов. 

Напомним, также на украинских железных дорогах могут появиться локомотивы из Латвии. Речь, по словам латвийских чиновников, идет не о продаже подвижного парка, а об аренде.
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