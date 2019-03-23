Украина предложила Польше открыть новый железнодорожный маршрут

Поезда могут вскоре курсировать из украинского Хырова в польский Загуж

Фото: "Укрзализныця".

Украина предложила Польше открыть новый железнодорожный маршрут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/631/ae7/5c9631ae764e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/631/ae7/5c9631ae764e3.jpg 2019-03-23T15:26:00+02:00 Транспорт Поезда могут вскоре курсировать из украинского Хырова в польский Загуж

Украина планирует запустить еще один железнодорожный маршрут с Польшей. Речь идет о сообщении между двумя населенными пунктами – городами Хыров (Львовская область) и Загуж (Подкарпатское воеводство).

Об этом говорится в общем блоге председателя Львовского облсовета Александра Ганущина, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, председателя парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича и сопредседателя депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николая Княжицкого на сайте Zaxid.net.

"Ассоциация с ЕС, получение безвиза, рост туристов и трудовая миграция, бизнес-и трансграничное сотрудничество вызвали огромную нагрузку на все пункты пропуска на западной границе Украины с ЕС. Поэтому мы вынуждены вместе с нашими польскими коллегами искать варианты, как увеличить возможность точек, которые будут нас объединять", – отмечают авторы.

Просьбу поддержать инициативу Омелян направил своему польскому коллеге Анджею Адамчику.

"Учитывая положительный опыт сотрудничества правительств Украины и Польши в контексте открытия железнодорожного сообщения Киев – Перемышль, в настоящее время важным является развитие местных железнодорожных пассажирских перевозок между приграничными городами", – отмечает глава Мининфраструктуры.

В документе также говорится, что открытие сообщения Хыров – Загуж через международный пункт пропуска Смильница – Кросценко с перспективой продления маршрута в направлении Добромыль – Нижанковичи (оба – Львовская область) и Перемышль будет способствовать экономическому и туристическому развитию территорий по обе стороны границы.

Аналогичное письмо Дубневич направил в адрес главы комиссии по инфраструктуре польского Сейма Богдану Жоньце.

Руководство Львовской области также уведомило польских коллег об инициативе, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Был период, и во время восстановления украинской государственности, когда этой железной дорогой курсировал поезд, который соединял два государства. Но состояние подвижного состава было неудовлетворительным, жалобы на несоблюдение условий и процедур прохождения таможенного и пограничного контроля прекратили данное сообщение в 2010 году", – напомнили авторы.

Напомним, в 2016 году в свой первый рейс вышел скоростной поезд Киев – Львов – Перемышль.

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Сообщалось также, что в Украине в 2019 году появится 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума:

Видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

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