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Украина сокращает количество поездов в Россию

Сегодня, 10:16

В "Укрзализныце" объяснили решение и напомнили о желании украинцев ездить в Европу

Фото: Данил Павлов
Украина сокращает количество поездов в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg Транспорт В "Укрзализныце" объяснили решение и напомнили о желании украинцев ездить в Европу

С сегодняшнего дня, 5 февраля, "Укрзализныця" (УЗ) уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию (РФ). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно.

"Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - пояснили в УЗ.

При этом, как отмечают в компании, с конца лета-2018 пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз (ЕС). Так, с августа до конца 2018 года "Укрзализныця" перевезла в ЕС на 10% пассажиров больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа-2018 до января-2019 перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно – 329,4 тысяч.

"В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловые и туристические центры Европы "Укрзализныця" уже назначила 20 пар поездов", – добавили в УЗ.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уже заявлял, что украинцы стали реже ездить в Россию.

Как сообщалось, в Мининфраструктуры Украины уверены, что жд-сообщение со страной-агрессором должно прекратиться, однако окончательное решение по этому вопросу может принять только Кабинет министров на своем заседании. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, заявил, что в случае если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет "ответные меры".

Как известно, Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину с 2014 года. А в 2017-м и вовсе пустила поезда в обход Украины.

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Тег Россия, Укрзализныця, поезда, Украина

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