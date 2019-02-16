Украинские перевозчики устроили протест из-за невозможности пройти техосмотр

В Украине вместо 700 СТО техосмотр могут проводить только 85

Украинские перевозчики устроили протест из-за невозможности пройти техосмотр 2019-02-16T19:30:19+02:00 Транспорт В Украине вместо 700 СТО техосмотр могут проводить только 85

Владельцы грузовиков и автобусов вышли на акцию протеста из-за невозможности выехать из гаражей, поскольку у них закончились талоны техосмотра, а новых найти почти невозможно – из семисот станций техобслуживания, которые их выдавали, в Украине осталось 85.

Остальные проводить техосмотр не имеют права, поскольку не имеют новых лицензий. Журналисты "Сегодня" выясняли обстоятельства конфликта.

Так, Геннадий Сичкарь зарабатывает на жизнь перевозкой зерна. Срок пригодности талона техосмотра его машины истек две недели назад, и водитель, как обычно, решил обратиться на СТО, но узнал, что ни одна станция в Кировоградской области не выдает техталонов. Когда же он отправился в соседнюю область, его остановили патрульные и оштрафовали за отсутствие талона.

"Я сейчас не могу сесть за руль своей машины и выехать не только за Кропивницкий, но и за пределы стоянки. Потому что у меня есть протокол, а за следующий протокол – штрафплощадка", – объяснил владелец машины.

Однако, несмотря на проблемы перевозчиков с СТО, в полиции утверждают, что не могут закрыть глаза на отсутствие техосмотра.

"Дать команду на то, чтобы не штрафовали, я не могу. Это не входит в мои должностные обязанности", – заявил Антон Цюцюра, начальник патрульной полиции Кропивницкого.

Около 30 перевозчиков, у каждого из которых в подчинении более десяти машин, пришли в управление полиции, чтобы пожаловаться на свои проблемы. Василий на техосмотр был вынужден ездить в соседнюю, Днепропетровскую область. По его словам, из-за дефицита СТО услуга подорожала втрое.

"Поехал в Днепропетровск, 500 км, прошел техосмотр за 2800 гривен, плюс сверху 800 гривен, чтобы водитель там ночь не спал, пришлось дать эти деньги и пройти за 15 минут. Это превращает в фарс проведение техосмотра, это просто выдача документов", – объяснил перевозчик Василий Рубан.

Днепровские водители подтверждают – из-за сокращения станций техконтроль пройти действительно стало сложнее.

"С утра стою, еще не знаю, еще не звонил. Сократили, конечно, вот сделали одну. Ну, это, конечно, просто… Там было по городу много, теперь все сюда", – рассказал водитель грузовика Сергей Рощин.

Из семи сотен станций в Украине проводить технический осмотр коммерческого транспорта сейчас могут только 85. Кировоградская, Черновицкая и Николаевская области вообще остались без этой услуги.

Современные станции в Кропивницком есть, а вот лицензии на проведение контроля не действуют – их теперь нужно получать через национальное агентство аккредитации Украины. А на это нужен как минимум год. По словам предпринимателей, они не спешили, поскольку у них были предварительные разрешения до 2020 года. Однако, как быть, если их отменят, в законе не объяснили.

"Все говорили, что закон обратной силы не имеет, сертификаты будут действительны до 2020 года. Потому мы и не спешили проводить сертификацию станции", – объяснил Андрей Сергийчук, директор СТО.

По мнению перевозчика Василия Рубана, подобная ситуация была создана не случайно.

"Это сделано специально. Потому что не может быть, что из 700 станций, которые работали, 600 плохих", – заявил он.

Между тем, в Министерстве инфраструктуры заверили, что предупреждали владельцев СТО о прекращении действия предыдущих лицензий. А потому, пока станции не оформят новых документов, работать не будут. Перевозчикам регионов, где не работают СТО, советуют получать техталоны в других городах, а тем, кто пропустил сроки – воспользоваться услугой передвижной лаборатории.

"Любая автоколонна, автобаза может, даже могут власти города обратиться, она выглядит как вот такой прицеп, который тянет тягач. Когда она разворачивает оборудование, она вот так приблизительно выглядит, то есть, тормозной стенд, где они могут проводить свою деятельность – пожалуйста, можете приглашать тех людей", – рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

При этом в министерстве пообещали не задерживать оформления новых лицензий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова хотят вернуть обязательный техосмотр для частных автомобилей. В том числе и для авто на еврономерах. Такой законопроект уже подготовлен Кабмином и опубликован на сайте Мининфраструктуры для общественного обсуждения. Если закон примут, то техосмотры вернутся с 1 января 2022 года и проходить их будет нужно раз в два года.

Напомним, техосмотр частных авто был отменен в августе 2011 года из-за повальной коррупции при его проведении.

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