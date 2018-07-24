Украинских студентов впечатлили новинки авиасалона Фарнборо и "настоящий Лондон"

Сто студентов из 23 украинских авиационных и технических вузов побывали в столице Великобритании – Лондоне – и на крупнейшем авиасалоне Farnborough, куда они ездили как победители конкурса "Авиатор", организованного благотворительным Фондом Бориса Колесникова.

Поездка длилась с 18 по 21 июля. Большую часть времени ребята, увлеченные авиацией, проводили на Farnborough Airshow 2018. Они успели посетить стенды и шале всех ведущих авиакомпаний, пообщаться с их представителями и полюбоваться демонстрационными полетами. Но кроме того, Фонд предусмотрел для конкурсантов-победителей увлекательную программу знакомства с Лондоном и его окрестностями.

"Настоящий" Лондон оказался лучше "книжного"

В первый день поездки украинские студенты почти целый день ездили и ходили по Лондон-Сити. Побывали у королевских замков. Прошлись по Парламентской площади. Увидели знаменитую Темзу, Тауэрский мост и сам Тауэр. А также новые "визитные карточки" Лондона – знаменитые небоскребы "Огурец", "Осколок", "Терка" и другие.

По отзывам большинства экскурсантов, "настоящий Лондон" оказался не совсем таким, каким они представляли его по учебникам истории и английского языка. Начнем с того, что "Туманный Альбион" встретил молодых авиаторов солнечной погодой. И не дождями, а… засухой, которая, по словам местных жителей, продолжается уже больше трех недель.

Не увидели украинцы и "лондонского смога". По рассказам экскурсовода, благодаря "Акту чистого воздуха", принятому парламентом давным-давно, смог – взвесь угольной пыли и влаги – давно не отравляет здоровье англичан. Центр Лондона максимально освободили от транспорта, сделав платный въезд, узкие улочки и мало стоянок. Насадили деревья, в основном платаны, которые хорошо очищают воздух. Плюс запретили топить углем и закупили экологичный транспорт. И теперь в самом центре крупнейшего мегаполиса Западной Европы, каким является Лондон (его площадь – 1,5 тыс. кв. км, население – свыше 8,5 млн человек), дышится легко, как в небольших украинских городках.

Зато традиционные "визитные карточки" Лондона показались экскурсантам из Украины даже интереснее, чем они могли себе представить. Знаменитые красные телефонные будки, двухэтажные автобусы, "андеграунд", или "тьюбе" (Лондонское метро), знаменитые английские завтраки – все вызывало удивление и восторг.

Студенты о Лондоне и поездке

"Это моя первая поездка за границу, – делится впечатлениями Герман Волошин из Запорожского авиационного колледжа. – Меня очень все впечатлило! Тут, в Лондоне, интересно сочетаются история и современность, старинная архитектура XIX века и здания из стекла. Здесь разноплановое население. Но никто не боится самовыражаться. При этом общество довольно консервативное. В том смысле, что люди хранят свои традиции. Они очень бережно относятся к своей истории, архитектуре, памяти. Они относят себя к этой культуре, вдохновляются ею. Но, тем не менее, они остаются современными людьми. И это очень удивило. Это совершенно другой мир для меня. Все наши впечатления об Англии мы получали в основном на уроках английского языка. И у нас сложился какой-то совершенно другой образ города. Тут же мы успели окунуться в настоящую жизнь Англии. Погулять по дневному и ночному Лондону, покататься на двухэтажном автобусе и даже увидеть, как развлекается молодежь на улице Пикадилли. Это все совершенно разные образы одного города, но все они – живые, а не книжные".

"Эта поездка – я просто в восторге! Это была моя мечта! И я очень благодарна Фонду Бориса Колесникова, что нам дали такую возможность – побывать в Лондоне и на авиашоу в Фарнборо", – восторгается Анжелика Гордеева, студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Кстати, ее конкурсная работа была посвящена проблеме выработки энергии из шума. В Лондоне транспорт оказался совершенно бесшумным, включая гигантские двухэтажные автобусы. А вот на авиасалоне Анжелика нашла разработки, которые "оживили" для нее все то, что в вузе она изучала только в теории.

Маргарита Верховец из НТУ "Харьковский политехнический институт" в качестве конкурсной работы предложила внедрить в украинских технических вузах новый подход к изучению английского языка.

"Я занимаюсь прикладной лингвистики и уже преподаю английский. В наших вузах используется в основном классический подход к изучению английского, когда на уроках звучит очень много родного языка, а упражнения заключаются в основном в переводе различных текстов. Я считаю, что из-за этого страдает реалистичность языка. Язык получается книжный и "неживой". А ведь английский – основной язык в авиации, по стандартам ИКАО. И есть статистика, что достаточно большой процент катастроф происходят именно из-за некорректности в передаче и понимании информации при общении диспетчеров и пилотом. Поэтому я предлагаю перейти к обучению по коммуникационной методике – с минимумом родного языка на уровках и максимумом живого общения".

Во время поездки в Лондон студенты имели прекрасную возможность услышать живой английский язык и попрактиковаться в общении с носителями этого языка.

Впрочем, Лондон считается многонациональным городом. Как рассказала экскурсовод, помимо английского, здесь можно услышать почти 200 других языков и наречий.

Экстрим для летчиков

А в последний день поездки студенты-авиаторы посетили один из самых популярных развлекательных центров Лондона и всей Великобритании – Торп-парк. Здесь находятся самые быстрые и самые высокие американские горки во всей Европе. Поэтому сюда стекаются тысячи любителей острых ощущений.

Украинские студенты с удовольствием катались на захватывающих дух горках и других "адреналиновых" аттракционах. Ведь недаром многие из них выбрали себе одну из самых экстремальных профессий – летчиков. Правда, обойти все 28 имеющихся в парке аттракционов не успели. Пора было собираться в обратный путь.

"Здесь, в Англии, еще много чего хотелось бы увидеть и посетить, но за одну поездку все охватить невозможно. Но благодаря этой поездке, этой выставке мы поняли, что нам есть еще к чему стремиться. То, что мы имеем на данный момент в сфере авиации, это далеко не предел. У нас в техникуме старая материальная база. Но преподаватели постоянно просят нас находить информацию о каких-то новшествах, интересных разработках. Благодаря этой поездке мы смогли увидеть и узнать много интересного. И мы обязательно расскажем о Лондоне и Фарнборо одногруппникам. И покажем на фотографиях", – делится впечатлениями Владислав Кужелев, студент Запорожского авиационного колледжа.

Конкурс "Авиатор" проводится в этом году Фондом Бориса Колесникова уже в седьмой раз. За время существования конкурса в нем приняли участие более 20 тысяч студентов авиационных и ведущих технических вузов Украины. 500 победителей конкурсов смогли ранее побывать на крупнейших авиационных салонах в Лондоне и Париже.

Уже в сентябре стартует новый сезон конкурса. Президент благотворительного Фонда Борис Колесников приглашает к участию в проекте молодежь от 16 до 25 лет и обещает несколько новшеств. "Мы планируем сделать два нововведения в конкурсе "Авиатор". Первое – выбрать 3-5 победителей с перспективными стартапами и выделить им средства на реализацию своих проектов. Второе – дать ребятам возможность пройти стажировку на лучших авиазаводах и в лучших авиакомпаниях мира. Эти две составляющие мы планируем внедрить в "Авиатор 2019", который стартует уже в сентябре и итог которого подведем в Париже в следующем году", – отметил Борис Колесников.