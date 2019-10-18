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Украинский лоукостер открыл рейсы в Чехию: объявлены цены

18 октября, 11:21

Полеты будут осуществляться дважды в неделю из региональных аэропортов

/ Фото: Wikipedia

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, которая будет летать в Париж, запустила прямые регулярные рейсы из Харькова и Львова в Прагу (Чехия).

Так, рейс Харьков – Прага осуществляется с 17 октября 2019 года два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа стартует от 1487 грн.

Рейс Львов – Прага запускается с той же даты и тоже будет осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа – от 983 грн.

Подробнее о назначенных из Украины авиарейсах читайте на сайте "Сегодня" –Новые авианаправления: куда и за сколько можно слетать осенью.

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Как известно, стоимость билета на самолет зависит от многих факторов, начиная от популярности направления и даты вылета, и заканчивая политикой компании. Чтобы наверняка сэкономить, билеты лучше покупать заранее. Согласно последней аналитике известного сайта-агрегата Momondo, из Киева стоит бронировать билеты за 53 дня до поездки, а вот при броне за 15 дней – получится дороже всего.

Читайте также: Осенние предложения лоукостеров: украинцам доступны билеты от 10 евро

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Лучший день для вылета – воскресенье, а худший по ценам – суббота. Также дешевле всего летать после обеда, тогда удастся сэкономить до 25%, а вот вечерние билеты самые дорогие.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Чехия Харьков Львов билеты рейсы авиа лоукостер SkyUp

Источник: Интерфакс-Украина

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