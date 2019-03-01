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"Укрзализныця" назначила к 8 марта поезд в Польшу

Сегодня, 09:16

В полный список дополнительных рейсов входят самые популярные маршруты

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Иллюстрация. Фото: Данил Павлов
"Укрзализныця" назначила к 8 марта поезд в Польшу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg Транспорт В полный список дополнительных рейсов входят самые популярные маршруты

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на выходные по случаю 8 марта поезд из Львова в польский Перемышль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, поезд № 90/89 Львов – Перемышль будет курсировать туда и обратно с 8 по 10 марта. Этот номер введен в график движения поездов на 2018/2019 годы и назначается по необходимости. 

Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46.

Поезд будет состоять из шести купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Время в пути составит приблизительно 2,5 часа.

Напомним, ранее к 8 марта "Укрализныця" назначила 17 дополнительных поездов на самые популярные направления:

  • № 191/192 Киев – Львов на 8 и 10 марта с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44;
  • № 197/198 Киев – Ковель на 10 марта. Отправление из Киева в 07:08 и прибытие в Ковель в 16:58. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.
  • № 207 Киев – Ужгород на 7 и 9 марта, в обратном направлении – 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.
  • № 235 Киев – Ужгород отправится из Ужгорода 8 марта в 18:15 и прибудет в Киев в 08:37. Из Киева поезд отправится 9 марта в 20:28 и прибудет в Ужгород в 11:59.
  • № 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы будет курсировать в Киев 8 марта, в Черновцы – 8 и 10 марта. Отправление из Черновцов в 22:30, прибытие в Киев в 14:47. Отправление из Киева в 01:31 и прибытие в Черновцы в 17:12.
  • № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 8 марта в 19:15 отправится в Киев и прибудет в 12:32. В обратном направлении отправится 9 и 10 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15.
  • № 204/203 Жмеринка – Киев отправится в рейс в Жмеринку 7 марта в 10:49 и прибудет в Киев в 14:47. Рейсы в Киев состоится 11 марта в 16:12 с прибытием в Киев в 21:33
  • № 294/294 Хмельницкий – Киев осуществит рейс в Киев 7 марта с отправлением в 13:21 и прибытием в 19:59. 11 марта поезд отправится в Хмельницкий в 10:11, прибудет в 15:10.
  • № 162/161 Киев – Николаев будет курсировать в Николаев 7 и 11 марта, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:56. Отправление из Николаева 6 и 10 марта в 21:40 и прибытие в Киев в 12:39.
  • № 223/224 Киев – Одесса на 8 и 10 марта. Отправление из Киева в 08:55 и прибытие в Одессу 18:35. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:31.
  • № 179 Киев – Днепр на 8 и 10 марта, отправление из Киева в 08:40 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.
  • № 238/237 Киев – Днепр будет курсировать в Киев 7 марта, отправление в 11:53 и прибытие в 21:04.
  • № 281/282 Днепр – Киев будет отправляться 6 марта в 20:42 и прибывать в Киев в 04:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 11 марта в 21:47 и прибывать в Днепр в 06:20.
  • № 258/227 Одесса – Ужгород отправится из Одессы 7 и 9 марта в 16:54 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:46. В обратном направлении из Ужгорода отправления 8 и 10 марта в 13:54 и прибытие в Киев на следующий день в 09:21.
  • № 168 Львов – Одесса на 8 и 10 марта. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:29. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.
  • № 205 Покровск – Харьков будет курсировать с 6 по 11 марта, отправление в 09:20 и прибытие в 14:49. Отправление из Харькова в 16:35 и прибытие в Покровская в 22:01.
  • № 163 Киев – Харьков на 10 марта. Отправление из Киева в 6:53 и прибытие в Харьков в 13:36. В обратном направлении поезд отправится в 14:03 и прибудет в Киев в 22:19.

А сайт "Сегодня" рассказал, куда поехать на 8 марта в Украине и за границей:

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Сегодня

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