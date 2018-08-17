В автобусах могут стать обязательными пассажирские ремни безопасности

Сегодня, 19:21

Мининфраструктуры планирует ввести такое требование пока только для дальних автобусных маршрутов

Фото: Wikipedia / easyJet Seatbelt
Фото: Wikipedia / easyJet Seatbelt

Министерство инфраструктуры инициирует введение запрета на использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности, для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, с 1 января 2021 года. Об этом рассказал 17 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр отметил, что анализ дорожно-транспортных происшествий при участии автобусов показал, что самую большую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств и автобусы, которые не оснащены ремнями безопасности. Большая часть ДТП случается на 12-том,16-ом часу работы водителя из-за снижения остроты зрения, быстроты реакции и т.п.

"Именно поэтому Мининфраструктуры разработало проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Проект сегодня обнародован на официальном сайте министерства", – пояснил министр.

По его словами, проект предусматривает следующие изменения: с 1 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидений больше, чем девять с местом водителя включительно, которые не оснащены тахограформ.

Кроме того, с 1 января 2020 года запрещается использование автобусов, переоснащенных из грузовых транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок.

"А с 1 января 2021 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров, которые не оснащены ремнями безопасности за исключением тех, которые осуществляют перевозки пассажиров по городским маршрутам", – заявил министр.

Омелян подчеркнул, что постепенный ввод ограничений в использовании переоснащенных автобусов даст возможность автомобильным перевозчикам поэтапно сменить автобусы на маршрутах дальнего сообщения на более безопасные и комфортные.

Как сообщалось, автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют  после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.

Напомним, на днях в Киеве загорелся автобус с пассажирами – инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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