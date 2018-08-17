В автобусах могут стать обязательными пассажирские ремни безопасности

Мининфраструктуры планирует ввести такое требование пока только для дальних автобусных маршрутов

Министерство инфраструктуры инициирует введение запрета на использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности, для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, с 1 января 2021 года. Об этом рассказал 17 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр отметил, что анализ дорожно-транспортных происшествий при участии автобусов показал, что самую большую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств и автобусы, которые не оснащены ремнями безопасности. Большая часть ДТП случается на 12-том,16-ом часу работы водителя из-за снижения остроты зрения, быстроты реакции и т.п.

"Именно поэтому Мининфраструктуры разработало проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Проект сегодня обнародован на официальном сайте министерства", – пояснил министр.

По его словами, проект предусматривает следующие изменения: с 1 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидений больше, чем девять с местом водителя включительно, которые не оснащены тахограформ.

Кроме того, с 1 января 2020 года запрещается использование автобусов, переоснащенных из грузовых транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок.

"А с 1 января 2021 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров, которые не оснащены ремнями безопасности за исключением тех, которые осуществляют перевозки пассажиров по городским маршрутам", – заявил министр.

Омелян подчеркнул, что постепенный ввод ограничений в использовании переоснащенных автобусов даст возможность автомобильным перевозчикам поэтапно сменить автобусы на маршрутах дальнего сообщения на более безопасные и комфортные.

Как сообщалось, автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.

Напомним, на днях в Киеве загорелся автобус с пассажирами – инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.