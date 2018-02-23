В Мариуполе запустили автобусный маршрут, который ждали 30 лет

В Мариуполе начал курсировать автобус в отдаленный микрорайон Курчатова – запуска этого маршрута горожане ждали 30 лет. На 14 автобусах будут работать более ста водителей, кондукторов и диспетчеров.

Средняя зарплата работников составит 10 тыс. гривен. На открытие приехал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он поздравил мариупольцев и попросил бережно относиться к новому транспорту. Мэр Мариуполя во время встречи пообещал горожанам: на этом рост оплаты труда не прекратится.

"Это – развитие инфраструктуры, и это супер, что мы здесь с вами встречаемся. И мы утром обсуждали планы развития Мариуполя. Ваши коллеги будут иметь еще больше работы. И это то, что надо, чтобы люди не уезжали по заграницам искать работу, а чтобы здесь работали" – отметил лидер радикальной партии Олег Ляшко.

В ходе визита на предприятие "Мотор Січ" Ляшко заявил, что Украина может быть еще одной из немногих стран в мире, которая может производить истребители для собственной армии. "Именно такой продукцией должна торговать Украина", – отметил лидер Радикальной партии.

Кроме того, Ляшко также рассказал, что за несколько лет в Харькове появится еще две станции метро - Радикальная партия добилась, чтобы евробанки выделили на строительство метро в Харькове 320 миллионов евро.