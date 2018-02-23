В Мариуполе запустили автобусный маршрут, который ждали 30 лет

Сегодня, 13:22

Олег Ляшко поздравил мариупольцев и попросил бережно относиться к новому транспорту


В Мариуполе начал курсировать автобус в отдаленный микрорайон Курчатова – запуска этого маршрута горожане ждали 30 лет. На 14 автобусах будут работать более ста водителей, кондукторов и диспетчеров.

Средняя зарплата работников составит 10 тыс. гривен. На открытие приехал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он поздравил мариупольцев и попросил бережно относиться к новому транспорту. Мэр Мариуполя во время встречи пообещал горожанам: на этом рост оплаты труда не прекратится.

"Это – развитие инфраструктуры, и это супер, что мы здесь с вами встречаемся. И мы утром обсуждали планы развития Мариуполя. Ваши коллеги будут иметь еще больше работы. И это то, что надо, чтобы люди не уезжали по заграницам искать работу, а чтобы здесь работали" – отметил лидер радикальной партии Олег Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ходе визита на предприятие "Мотор Січ" Ляшко заявил, что Украина может быть еще одной из немногих стран в мире, которая может производить истребители для собственной армии. "Именно такой продукцией должна торговать Украина", – отметил лидер Радикальной партии.

Кроме того, Ляшко также рассказал, что за несколько лет в Харькове появится еще две станции метро - Радикальная партия добилась, чтобы евробанки выделили на строительство метро в Харькове 320 миллионов евро.
транспорт, Мариуполь, зарплата, ляшко, Олег Ляшко

Вы сейчас просматриваете новость "В Мариуполе запустили автобусный маршрут, который ждали 30 лет". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: "Сегодня"

Когда повысят "минималку" в Украине: Розенко назвал сроки

Сегодня, 10:58

Вице-премьер считает реальным рост минимальной зарплаты до 4100 гривен

Донбасс

Олег Ляшко. Фото: Facebook

Ляшко: Мариупольцы - пример для всей Украины

Вчера, 20:07

В городской больнице Мариуполя полностью обновили два отделения, установив новое оборудование и проведя капремонт
Загрузка...

Запорожье

Фото: кадр из видео

Для модернизации украинским предприятиям нужны недорогие кредиты - Ляшко

Вчера, 13:20

Лидер Радикальной партии побывал на предприятии "Запорожогнеупор" и объяснил, что нужно для повышения конкурентоспособности украинской продукции

Запорожье

Фото: кадр из видео

В Запорожье собирают трамваи вдвое дешевле импортных - Ляшко объяснил, как увеличить производство

21 Февраля, 19:22

В прошлом году предприятие выпустило четыре новых трамвая, а в этом году планируют собрать еще пять
Загрузка...