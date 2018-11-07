В Раде предлагают создать агентство по безопасности дорожного движения

Надо внимательнее следить за соблюдением Правил дорожного движения среди граждан и расширить полномочия полиции, считает председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины Игорь Диденко.

Об этом он заявил на обсуждении проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" во время заседания группы институциональных партнеров по обеспечению соблюдения Правил дорожного движения.

По мнению Диденко, в Украине сегодня ужасная ситуация с соблюдением ПДД. Изменить такую ситуацию, по его словам, может создание агентства по безопасности дорожного движения.

"Должно быть создано агентство по безопасности дорожного движения. Кроме того, не хватает ответственности регионов и областей за состояние на дорогах. Надо формировать отчетность регионов по поводу того, сколько погибло, сколько травмированы. Мэры городов должны отвечать за ситуацию на дорогах в каждом городе. А областные администрации – за ситуацию в области", – считает Диденко.

Ранее мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.