В районе Бердянска починят дороги к морю

Сегодня, 17:42

Отремонтируют дорожное полотно и в Приморском районе Запорожской области

Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации
Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации

Ремонт основных автомобильных дорог в бердянском и приморском направлениях закончится к началу курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

Так, за период с апреля текущего года сотрудники облавтодора на трассе Н-30 "Васильевка – Бердянск" уже залили ямы асфальтобетонной смесью на площади 1073 кв. м. А рабочие подрядной организации ликвидировали ямы струйным методом на площади 2229 кв. м.

Кроме того, уже завершается ямочный ремонт в Приморском районе. Также, к началу июня дорожники ликвидируют ямы в Токмакском и Васильевском районах.

По информации Службы автомобильных дорог в Запорожской области, в планах на 2018 год провести средний ремонт дороги Н-30 "Васильевка – Бердянск" в Черниговском районе за счет средств "таможенного эксперимента".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью.

Речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств, пояснил Гройсман. Правительство также ужесточит контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.
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Источник:

"Сегодня"

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