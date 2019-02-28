В Украине к поезду "четырех столиц" добавили плацкартные вагоны
Стоимость билета в плацкартном вагоне из Киева до Минска составляет 805,2 грн
Со 2 марта к составу поезда №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига добавляются два плацкартных вагона. Об этом сегодня информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Согласно сообщению, стоимость проезда в этих вагонах будет значительно ниже, чем в купейных.
"Всего в составе поезда будет пять купейных вагонов, два плацкартных и один СВ", – отмечает пресс-служба компании.
Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья из Киева до Минска составляет 805,2 грн, до Вильнюса – 1065,5 грн, до Риги – 1415,55 грн.
"Укрзализныця" также напомнила, что стоимость проезда в купейном вагоне из Киева до Риги составляет 2164 грн, а в вагоне СВ – 4283 грн.
"Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении со странами СНГ и Балтии устанавливаются на основании Соглашения о межгосударственном пассажирском тарифе. Согласно указанному соглашению, стоимость (тарифы) на перевозку пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории", – добавили в компании.
Напомним, поезд №31/32, который еще называют поездом "четырех столиц", начал курсировать 28 сентября 2018 года.
С 30 января 2019-го он ходит раз в четыре дня вместо одного в неделю.
В январе этого года украинцам с инвалидностью разрешили онлайн-покупку билетов на поезд. Подробнее смотрите в сюжете:
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