В Украине к поезду "четырех столиц" добавили плацкартные вагоны

Стоимость билета в плацкартном вагоне из Киева до Минска составляет 805,2 грн

Фото: cfts.org.ua.

В Украине к поезду "четырех столиц" добавили плацкартные вагоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7fd/e22/5c77fde227355.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7fd/e22/5c77fde227355.jpg 2019-02-28T17:36:00+02:00 Транспорт Стоимость билета в плацкартном вагоне из Киева до Минска составляет 805,2 грн

Со 2 марта к составу поезда №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига добавляются два плацкартных вагона. Об этом сегодня информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, стоимость проезда в этих вагонах будет значительно ниже, чем в купейных.

"Всего в составе поезда будет пять купейных вагонов, два плацкартных и один СВ", – отмечает пресс-служба компании.

Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья из Киева до Минска составляет 805,2 грн, до Вильнюса – 1065,5 грн, до Риги – 1415,55 грн.

"Укрзализныця" также напомнила, что стоимость проезда в купейном вагоне из Киева до Риги составляет 2164 грн, а в вагоне СВ – 4283 грн.

"Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении со странами СНГ и Балтии устанавливаются на основании Соглашения о межгосударственном пассажирском тарифе. Согласно указанному соглашению, стоимость (тарифы) на перевозку пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории", – добавили в компании.

Напомним, поезд №31/32, который еще называют поездом "четырех столиц", начал курсировать 28 сентября 2018 года.

С 30 января 2019-го он ходит раз в четыре дня вместо одного в неделю.

В январе этого года украинцам с инвалидностью разрешили онлайн-покупку билетов на поезд. Подробнее смотрите в сюжете:

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