В Украине построят 500 км дорог: Зеленский провел инспекцию

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее подписал закон о кредитах на строительство дорог, заявил, что до конца года в Украине будет построено около 500 км дорог. Также глава государства во время поездки в Запорожскую область проинспектировал трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, сообщает "Укринформ".

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В этом году в рамках госпрограммы "Большая стройка" на автодороге М-18 выполняются работы по капитальному и текущему среднему ремонтов, в целом ремонтируется 122,9 км.

"Самое главное, что люди едут по нормальной дороге. Всего за 2019-2020 годы будет построено около 500 км дорог государственного значения. Запорожье показывает одни из лучших в Украине результатов", – сказал Зеленский.

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Дорожники также доложили президенту о выполнении работ на участке М-18 протяженностью 105 км.

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"Сейчас работы выполняются на участке от Запорожья до Мелитополя 105 км. <...> Около 41 км уже с верхним слоем. Некоторые участки были переработаны за счет подрядной организации. Контроль качества обнаружил недостатки и подрядчик переделал. Относительно гарантии, то подрядчик дает 8 лет на основу дорожной одежды и 3 года на верхний слой покрытия", – сказал начальник отдела эксплуатации Службы автомобильных дорог в Запорожской области Олег Галич.

Все работы финансируются из государственного бюджета. Общая стоимость работ – более 3,3 млрд гривен.

Напомним, госпроект "Большая стройка" не был приостановлен даже в условиях карантина. Подробнее о нем узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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