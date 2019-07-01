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В Украине стартует концессия морских портов: названы сроки

1 июля, 14:45

Мининфраструктуры готовится к конкурсам по "Ольвии" и "Херсону"

Фото: AFP

Тендеры на концессию морских портов "Херсон" и "Ольвия" будут объявлены уже в этом месяце, июле 2019 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства. 

По словам Омеляна, Мининфраструктуры уже готовится к проведению концессионного конкурса для двух крупных инфраструктурных проектов.

"Концессионный проект государственного предприятия "Стивидорная компания Ольвия" (в рамках проекта предполагается строительство зернового терминала мощностью 2 млн тонн; общий объем инвестиций составит не меньше 4,9 млн долларов) и концессионный проект государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" (в рамках проекта планируется инвестировать в существующую инфраструктуры порта и модернизацию перевалочных мощностей; общий объем инвестиций составит не менее 8 млн долларов)", – сказал Омелян на встрече с руководителями американских компаний.

В частности, в ходе визита в США Омелян встретился с представителями Bunge, Cargill и General Electric. Министр пригласил американский бизнес принять участие в концессии.

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"Проекты в портах "Ольвия" и "Херсон" реализуются с помощью и при поддержке Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Мы рады пригласить Cargill и Bunge принять участие в концессионных тендерах, которые будут объявлены в июле", – сказал Омелян.

Напомним, ранее в Минэкономразвития подчеркивали, что приватизировать морские порты Украины нельзя, так как этот актив должен оставаться в собственности государства. Концессия больше подходит для модернизации таких предприятий, так как предусматривает лишь временную передачу их управлением в руки частного бизнеса. Так, по словам чиновников, основным отличием концессии от других форм привлечения инвестиций является "сохранение за государством права собственности на активы и, при этом, передача концессионеру части операционного риска".

Также сообщалось, что "Нафтогаз" инициирует передачу украинской ГТС в концессию. В этом случае государство должно оставить за собой право забрать активы, считают в компании.

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Тег порт, Херсон, Ольвия, порты , концессия, морпорт, Омелян, Владимир Омелян, тендеры

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