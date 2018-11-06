Вместо маршруток и автобусов – электробусы: как в Украине развивается новый вид транспорта

Электрические автобусы заменят маршрутки на дизельном топливе. До 2030 года весь общественный транспорт в Украине будет электрическим. Такие планы Министерство инфраструктуры прописало в Транспортной стратегии.

Пока в Украине только зарождается производство электробусов. Однако, вполне возможно, такие названия электрических автобусов, как "Мурмуресла", "Богдан" и "Электрон" скоро будут узнавать в мире.

"Электрон", "Богдан" и "Мурмуресла"

"Мурмуресла". Так называется электромаршрутка, которую разработали в Кривом Роге. "Мурмур-" – из-за характерного жужжания машины при движении, и "-есла" – от названия всем известного электрокара. Все электрооборудование, включая электродвигатель, группа энтузиастов разработала сама. В тестовой модели "Мурмуреслы" пока что стоит аккумулятор небольшой мощности. В пустой маршрутке на одной зарядке можно проехать 200 км, а с грузом – 100 км.

"Этого маловато, и мы сейчас разрабатываем системы с большими аккумуляторами, на 200 км (с грузом – Ред.) на одном заряде – это будет уже более практичная модель", – рассказывает Виталий Бризгалов, главный разработчик электромаршрутки.

Команда также работает над дистанционным управлением микроавтобусом. Уже сейчас можно на расстоянии включить освещение салона или фары, регулировать скорость движения, однако за рулем все равно должен находиться водитель.

"Мурмуресла" вполне подойдет для перевозок по городу, отмечает Бризгалов. Электромаршруткой уже интересуются предприятия для перевозок сотрудников. В планах ребят сделать еще небольшие коммерческие машины для доставки товаров и почтовых посылок.

"Мурмуресла". Фото: facebook.com/MurmurTech/

По подсчетам Виталия Бризгалова, проезд 100 км на "Мурмуресле" стоит 88 грн; для сравнения, MERCEDES Sprinter на такое же расстояние потребляет бензина на 480 грн. Кроме того, "Мурмуресле" не надо менять масло, а техсервис сводится к обслуживанию только ходовой части.

"Автобус можно зарядить за 2-3 часа. Наша разработка с теми же характеристиками, что предлагают европейские и китайские производители, может уложиться в сумму 150 тыс. грн, то есть, в два раза дешевле. За два года "Мурмуресла" полностью окупается", – говорит Виталий Бризгалов.

Пока "Мурмуреслу" тестируют, по Львову уже три года ездит первый украинский автобус на электротяге "Электрон". На одном заряде он может преодолеть 200-225 км. Этого вполне хватает, чтобы курсировать по городу весь день. Электробус на маршруте круглый год, и в мороз при -20°C, и в жару под +40 °C. Заряжается он ночью и, в сравнении с дизельными, в 10 раз экономнее.

Это единственный электробус корпорации "Электрон".

Электробус "Богдан А70100". Фото: bogdan.ua

Свой электробус есть и у "Богдана". Однако он не совсем украинский – корпорация сделала его совместно с двумя польскими фирмами. Всю электрическую часть "Богдану" поставили польские партнеры. Но этот электробус слабее "Электрона" – запас хода на одном заряде составляет до 100 км. При этом у него есть своя фишка – автобус подпитывается энергией на остановках, где есть троллейбусная сеть, с помощью подъемных пантографов. Также он полностью может зарядиться за 15-20 минут на конечных остановках. Электробус с 2015-го ездит в Люблине.

"Спрос на электрические автобусы в Украине – мизерный, хотя в Европе такой вид транспорта развивается семимильными шагами. Особенно преуспел на этом фронте Китай, где эксплуатируют уже сотни тысяч таких машин. Главным сдерживающим фактором распространения электробусов на наших дорогах является их высокая цена. Однако ситуация постепенно меняется, и некоторые города уже изъявили желание в будущем покупать электробусы", – поясняет Сергей Красуля, пресс-секретарь корпорации "Богдан".

Электробусы могут заменить автобусы на бензине и даже троллейбусы

Электробус дороже, чем любой другой вид общественного транспорта. Например, Львов купил "Электрон" за 9 млн грн, хотя троллейбус обошелся бы на 30-40% дешевле.

Однако автобус на аккумуляторе выгоднее в другом: через 10 лет он полностью окупается, транспорт на горючем – возможно, никогда (постоянно увеличивая свою стоимость за счет топлива). То есть, когда город покупает за бюджетные деньги электробус, то громада со временем возвращает деньги и может купить еще один такой же.

На сегодня электробус может проехать 300 км на одном заряде. Такой пробег обещают производители китайского автобуса Skywell, который официально продается в Украине. В корпорации "Электрон" пытаются не отставать и разрабатывают модель электробуса с запасом хода более 300 км.

"Если сейчас наш электробус на одном заряде может проехать 200-250 км, то следующий наш прототип будет более 350 км на одной зарядке. Мы уже приступили к его разработке. Это большая экономия расходов для города и перевозчика", – поделился с сайтом "Сегодня" Юрий Бубес, глава правления концерна "Электрон".

Запас хода в 300 км для общественного транспорта – это даже больше, чем нужно. В городах-миллионниках автобус по одному маршруту наезжает максимум 274 км, проанализировали в Украинской ассоциации участников рынка электромобилей.

Электробус "Электрон". Фото: eltrans.electron.ua

Еще эксплуатировать электробусы дешевле, чем троллейбусы. Дело в том, что электробус заряжается ночью, а по ночному тарифу электроэнергия в два раза дешевле. Также электробусу не нужны контактная сеть по маршруту или рельсы. Троллейбус потребляет дорогую электроэнергию и с большими потерями.

"Троллейбус в день потребляет три киловатта на каждый километр пробега. Электроавтобус – 0,96 киловатта, при этом он заряжается по ночному тарифу с коэффициентом 0,5. То есть, он в три раза меньше потребляет и по тарифу в два раза ниже", – рассказывает Арсений Абдураимов, руководитель "Украинской ассоциации участников рынка электромобилей".

Абдураимов подсчитал, что при переходе на электробусы только за счет экономии на электроэнергии одно троллейбусное депо может сэкономить за год 93 млн грн в год. За эти деньги можно купить еще 10 электробусов.

Однако электрические автобусы альтернатива, прежде всего, автобусам на дизеле, бензине или газе. Если в городе проведена контактная сеть, то выгодней использовать троллейбусы с автономным ходом с подзарядкой. Если же троллейбусной инфраструктуры нет, или маршрут движения будет перпендикулярным троллейбусному, тогда электробусы могут использоваться.

Официально представленный в Украине китайский электробус Skywell. Фото: SkywellUkraine

Электробусы также могут стать альтернативой для бизнеса. Например, ДТЭК начал перевод своего электропарка на электромобили еще в 2017 г. На данный момент у компании семь легковых электрокаров.

"За 9 месяцев их эксплуатации мы получили 177 тыс. грн (86%) экономии на топливе. Поэтому, мы также заинтересованы в поиске модели электробуса, который мог бы обеспечить транспортировку сотрудников наших предприятий. Сегодня такими перевозками у нас занимаются более сотни традиционных автобусов. Нам необходима междугородняя модель электробуса с большим количеством посадочных мест. Такие модели пока не используются в Украине, и их предложение существенно уже, чем в случае с городскими. Мы активно собираем предложения и ведем общение, как с украинскими, так и зарубежными производителями", – говорит Игорь Ковалев, руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК и сети электрозарядок STRUM.

Государство поддерживает, но пока ничего не сделало

Два завода в Украине производят электромобили и батареи. Каждая вторая машина, которую купили украинцы, – электрическая. А общественный транспорт весь на электротяге. Так в Кабмине видят украинский транспорт в 2030 году.

Пока что к всему вышеперечисленному позволяет приблизиться то, что в Украину можно ввозить электрокары и не платить налоги – такая норма действует до конца года. Однако нельзя производить электрический транспорт внутри страны и тоже не платить налоги.

Также в Министерстве инфраструктуры лежит Концепция развития электротранспорта. Она состоит из трех этапов. Первые пять лет Украина должна развивать рынок электрического транспорта. Следующие десять лет – привлекать инвесторов в производство электротранспорта и зарядных станций. И третий этап рассчитан на 15 лет – создание местных производств компонентов для электротранспорта, зарядных станций и батарей.

"Пока электробус дороже троллейбуса на 30-40%. Но если запустить серийное производство, и еще государство даст преференции электробусам в Украине, а не только электрокаром, то цена его будет намного ниже. Никакого протекционизма национальному производителю не нужно, просто конкурентные условия", – говорит Юрий Бубес.

Кроме того, в Украине пока еще слабая инфраструктура. Зарядить одну-две машины, которые стали на зарядку – можно; если же их приедет пять, площадок с достаточной мощностью уже не хватит. А если приедет 20 или 100, заряжать их будет практически невозможно.