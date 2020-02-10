Эксклюзивное интервью Андрея Коболева на телеканале "Украина 24": онлайн-трансляция

Гость студии телеканала "Украина 24" – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Темы эксклюзивного интервью: что будет с ценами на газ? Сколько придется платить за него в конце февраля? Каково отношение Андрея Коболева к идеям приватизации "Нафтогаза"?

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Ранее Андрей Коболев объяснил, что "Нафтогаз" не ведет переговоров о прямых поставках российского газа в Украину.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил 19 января в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

По словам Коболева, на данный момент времени, если с российской стороны та компания, которая имеет право на экспорт газа, а такой компанией на данный момент является "Газпром", решит поставлять газ какому-либо покупателю на территории Украины – запрета это делать на данный момент не существует.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

А 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денег от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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