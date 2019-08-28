Для горе-матери, заморившей голодом годовалого сына в Киеве, требуют пожизненный срок

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Государственное обвинение требует пожизненный срок для горе-матери, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих детей. В результате инцидента годовалый ребенок умер.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 27 августа состоялись судебные прения по резонансному делу.

"Действия злоумышленницы квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Во время дебатов прокурор поддержала весь объем приведенных в суде доказательств и попросила суд назначить обвиняемой суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, в виде пожизненного лишения свободы. В свою очередь обвиняемая в ходе дебатов своей вины в содеянном не признала", – говорится в сообщении.

Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату и назначил дату оглашения приговора на 29 августа.

Напомним, в начале декабря 2016 года 21-летняя жительница Киева Владислава Трохимчук на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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