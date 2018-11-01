Двое иностранцев обворовали девочку на остановке в Киеве

Сегодня, 12:59

У 15-летней девочки украли мобильник

Двое иностранцев обворовали девочку на остановке в Киеве
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Деснянском районе Киева двое злоумышленников отобрали у 15-летней девочки мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По информации правоохранителей, девочка на остановке ждала троллейбус. По ее словам, в какой-то момент она поняла, что нет мобильного телефона и обратилась в полицию.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух граждан другого государства, 23-х и 26-ти лет. У одного из задержанных правоохранители изъяли похищенный телефон, которым он пользовался и даже заменил карточку оператора на свою. Мужчину также подозревают в причастности к грабежу на территории другого района столицы.

Одного иностранца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, другого отпустили под личное обязательство.

Напомним, 24 октября на Теремках задержали мужчину, ограбившего маленького мальчика. Грабитель отобрал мобильный телефон у 10-летнего ребенка.

Кроме того, под Киевом банда подростков грабила людей, угоняла авто и убила бездомного. Задержанным парням – от 15 до 17 лет.
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