Гибель рыбы в столичном озере: стала известна причина

В Киеве, в озеро в Голосеевском районе, вылились потоки горячей воды.

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Активисты говорят: это происходит уже не первый раз, и за озером вообще никто не следит.

В свою очередь, коммунальщики жалуются на отсутствие финансирования. "Сегодня" выясняли – по какой причине горячая вода попала в озеро, и кто в этом виноват.

Активисты зафиксировали на видео, как из трубы в озеро льются потоки грязной воды. Когда погрузили в водоем градусник, не поверили своим глазам. Прибор зашкаливал. Температура была более 53 градусов за Цельсием.

"Мы трогали воду, она была реально горячая, там был реальный кипяток", – говорит активист Михаил Ромась.

Озеро – часть заповедной зоны, здесь нельзя купаться и рыбачить. В водоеме много рыбы, черепах и других существ.

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После того, как сюда попала горячая вода, в озере видели дохлую рыбу.

Местные уже неоднократно фиксировали выбросы как горячей воды, так и нечистот из близлежащих домов.

Очистные сооружения для этого озера строились еще десять лет назад. По трубе в водоем должна была попадать очищенная вода. Но за десять лет сооружения так и не были введены в эксплуатацию.

"Сегодня" обратились ко всем коммунальным службам, отвечающим за загрязнение водоемов. Те срочно собрали совещание на месте и обнаружили причину: прорыв теплосетей неподалеку.

"Они уже все отремонтировали. Утечка должна быть устранена до 29 числа", – говорят чиновники на совещении.

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА говорят: это проблема "Киевтеплоэнерго", потому авария произошла на их объекте. Если озеро загрязнили придорожные стоки – это к автодорожникам.

"В системе водоотведения в Киеве нет балансодержателя. Она функционирует, но большинство объектов построено еще в советское время. Они работают, но пришло время уже действительно его обновлять", – говорит заместитель начальника управления экологии и природный ресурсов Киева Андрей Вагин.

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Проект очистки воды в киевской администрации существует. Но ждет финансирования.

Ранее на столичных Теремках, в районе ул. Якубовского, 2, произошло ЧП – после прорыва на теплотрассе озеро залило кипятком. В водоеме погибли два десятка рыб и черепахи. На место вызывали полицию. Неравнодушные киевляне потребовали открыть уголовное производство и наказать виновных.

Также мы писали, что в связи с прорывами на теплотрассе кипяток залил центр города. Так, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского образовался провал, в который провалилась легковушка. Из-за ЧП была парализована работа транспорта.

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