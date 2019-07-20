Сделать стартовой
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Годовщина убийства Павла Шеремета: в центре Киева прошла акция памяти

20 июля, 11:40

Участники мероприятия напомнили, что спустя три года так и неизвестен убийца журналиста

Годовщина убийства Павла Шеремета
Годовщина убийства Павла Шеремета. Фото: Украинская правда

В Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете, который три гоода назад погиб на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где была взорвана его машина.

На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета, а также министр финансов Оксана Маркарова, журналист Айдер Муждабаев, народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, журналистка Ирина Ромалийская, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

В акции также присутствовал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор – он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках открытку с надписью "Кто убил Павла? 3 года без ответа".

"Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он — символ свободы прессы", – сказал Тейлор.

Напомним, в конце декабря 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ускорить расследование дела убитого журналиста Георгия Гонгадзе и завершить его за месяц можно было бы благодаря записям Николая Мельниченко, а вот по убийству Шеремета сузился в десятки раз круг подозреваемых.

Также сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, акция, митинг, шеремет

Вы сейчас просматриваете новость " Годовщина убийства Павла Шеремета: в центре Киева прошла акция памяти". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кто убил Павла?": Зеленский созвал силовиков по делу о смерти Шеремета

Сегодня, 11:03

Глава государства назначил встречу на вторник, 23 июля

Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас

Сегодня, 07:03

За три года было много важных анонсов и громких заявлений, но имена убийц по-прежнему неизвестны

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Собираем аптечку в отпуск

Этот тест-драйв изменит твое представление о кроссоверах Lexus

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Вчера, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

"Фокусы" теневой экономики: за что мы должны быть ей благодарны

18 июля, 07:51

В МЭРТ считают, что уровень теневой экономики снижается, эксперты сомневаются в правильности расчетов

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь