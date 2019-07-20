Годовщина убийства Павла Шеремета: в центре Киева прошла акция памяти

Участники мероприятия напомнили, что спустя три года так и неизвестен убийца журналиста

Годовщина убийства Павла Шеремета. Фото: Украинская правда

В Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете, который три гоода назад погиб на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где была взорвана его машина.

На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета, а также министр финансов Оксана Маркарова, журналист Айдер Муждабаев, народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, журналистка Ирина Ромалийская, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

В акции также присутствовал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор – он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках открытку с надписью "Кто убил Павла? 3 года без ответа".

"Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он — символ свободы прессы", – сказал Тейлор.

Напомним, в конце декабря 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ускорить расследование дела убитого журналиста Георгия Гонгадзе и завершить его за месяц можно было бы благодаря записям Николая Мельниченко, а вот по убийству Шеремета сузился в десятки раз круг подозреваемых.

Также сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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