Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Романа Осуховского, "вора в законе" выдворили в понедельник, 29 октября. Уголовника и ранее выдворяли из Украины – в апреле 2018 года, при этом запретив ему въезд в нашу страну на 5 лет. Однако впоследствии он незаконно попал на территорию Украины и жил в Киеве.

"По нашей информации, Тенго прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются совершением квартирных краж и краж из транспортных средств", – сообщил Осуховский.

По его словам, Нацполиция совместно с СБУ собрала информацию по "ворам в законе", которые действуют в мире. Эти лица несут угрозу национальным интересам, готовятся материалы для запрета въезда "ворам в законе", которые находятся в гражданстве других государств.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

Кроме того, глава криминальной полиции, генерал Вячеслав Аброськин ранее говорил о том, что против "авторитетов" Украине нужен новый закон.