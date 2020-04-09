Карантин в Киеве: почему над столицей низко летают самолеты (фото и видео)

Киевляне обеспокоены участившимися полетами самолетов над Киевом. Люди слышат над жилыми домами характерный гул моторов и волнуются из-за активности авиаторов, поскольку полеты над городом запрещены в связи с карантином.

"За последнюю неделю из "Жулян" какие-то самолеты летают. Хотя вся авиация на приколе. Судя по звуку – Ан-24. Что бы это могло быть? И из Борисполя тоже летают. И тоже похож на Ан-24 по звуку. Или какой-то мелкий. Низко летит, хорошо слышно", – написал киевлянин Александр Панчоха.

Например, сегодня днем корреспонденты "Сегодня" заметили в небе над жилым массивом Позняки несколько самолетов. Три из них за 15-20 минут над высотками пролетели в сторону Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского. Самолеты явно шли на посадку, поскольку летели очень низко и у одного были выпущены шасси.

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"На данный момент мы принимаем только грузовые самолеты и бизнес-авиацию. Если вы увидели большой самолет – это грузовые рейсы. Аэропорт их принимает. Есть подписанные контракты на такие полеты, но они однозначно не пассажирские. Для принятия грузовых рейсов нам приходиться выводить на работу весь персонал, хотя аэропорту это не выгодно. За день принимаем несколько грузовых рейсов. Например, сегодня приняли почтовый самолет Sprint air из Варшавы – он летает ежедневно. Кроме него летают и садятся в аэропорту военные самолеты", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Напомним, Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами – для профилактики распространения коронавируса в нашей стране.

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