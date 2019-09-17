Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Киевлян удивил кот в магазине, поедающий колбасу прямо с витрины

17 сентября, 14:35

Видео сняли покупатели одного из супермаркетов

В Киеве покупатели одного из магазинов заметили в витрине кота, который ел колбасу.

В социальных сетях по этому поводу шутят: если животное ест колбасу, значит – для человека она безопасна.

Реклама

Ранее сообщалось, что в начале лета киевляне заметили в одном из супермаркетов в Печерском районе кота, который залез в витрину и прямо там ел мясо. Тогда жители столицы шутили по поводу животного, но выразили возмущение такие сервисом.

Также в супермаркете на проспекте Ватутина покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду. Также люди не раз становились свидетелями того, как живущие внутри супермаркета голуби и воробьи ели там халву.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев супермаркет кот

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)Происшествия
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фотоПроисшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве избили спецназовца за просьбу не шуметь: полицейский ранил нападавшего
В Киеве избили спецназовца за просьбу не шуметь: полицейский ранил нападавшегоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...