Киевлян удивил кот в магазине, поедающий колбасу прямо с витрины

В Киеве покупатели одного из магазинов заметили в витрине кота, который ел колбасу.

В социальных сетях по этому поводу шутят: если животное ест колбасу, значит – для человека она безопасна.

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Ранее сообщалось, что в начале лета киевляне заметили в одном из супермаркетов в Печерском районе кота, который залез в витрину и прямо там ел мясо. Тогда жители столицы шутили по поводу животного, но выразили возмущение такие сервисом.

Также в супермаркете на проспекте Ватутина покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду. Также люди не раз становились свидетелями того, как живущие внутри супермаркета голуби и воробьи ели там халву.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

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