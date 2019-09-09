Киевлян удивили валяющиеся в центре города стодолларовые купюры

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Киевлян удивило странное происшествие возле столичного цирка, на проспекте Победы. На проезжей части по улице Старокиевской стояли два разбитых авто, а вдоль улицы валялись черные мешки и тысячи стодолларовых купюр.

Полиции и скорой на месте не было. Оказалось, здесь снимали отечественный криминальный сериал.

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Напомним, в Киеве начались съемки 12-серийной истории "Сага". Производством картины при поддержке Министерства культуры по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн". В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы переживая измены, обиды и боль – Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Также телеканал "Украина" и компания Star Media работают над 4-серийной картиной "Ты только верь". Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все то, что было для нее важно.

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