Киевлян возмутили скандальные билборды с пропагандой (видео)

Фото: КГГА

Жители столицы обратили внимание на скандальные билборды, установленные за короткий промежуток времени в разных районах города. В частности, на огромных плакатах была надпись "Россия — наш главный стратегический партнер". В социальных сетях киевляне оставили сотни гневных комментариев по поводу появления рекламы с пророссийской пропагандой на столичных улицах.

На данный момент, по данным Киевской городской государственной администрации, коммунальщики уже убрали билборды с провокационными надписями.

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Как сообщает пресс-служба КГГА, такая реклама была размещена незаконно и в ночь на 30 января сотрудники "Киеврекламы" с муниципальной стражей убрали девять наклеек с пророссийской пропагандой.

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"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, коммунальные службы контролируют ситуацию в городе. Кроме того, киевлян просят сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях по телефону: 044 481 47 21.

Ранее мы сообщали, что в Киеве новая волна странных объявлений, в которых используют портреты знаменитых голливудских актеров.

Также напомним, что мошенники научились обманывать продавцов в интернете, своих жертв аферисты оставляют без денег и без товара.

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