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Копы задержали двух мужчин, избивших под Киевом и выбросивших на обочину 19-летнего парня (видео)

3 октября, 08:59

Молодой парень познакомился с двумя мужчинами в Броварах, празднуя свой день рождения

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Правоохранители задержали двух мужчин, которые зверски избили 19-летнего парня в Броварах и выбросили его на обочину дороги, чтобы замаскировать преступные действия и инсценировать таким образом последствия ДТП.

"Пострадавший юноша праздновал свой День рождения с двумя друзьями, когда на улице компания познакомилась с тремя мужчинами. Именинник предложил им присоединиться к празднованию. Все вместе пошли к дому одного из новых "друзей". Там один злоумышленник решил ограбить парня. Тогда он с сообщником стал наносить ему удары, применяли и табуретку, били юношу до потери им сознания. Тогда, раздели потерпевшего и вынесли на обочину проезжей части", - говорится в сообщении.

Неравнодушные граждане обнаружили избитого и сообщили в полицию.

Позднее полицейские установили подозреваемых лиц. Задержание одного из них состоялось в г. Днепр, а его сообщника – в Броварах. Вещественные доказательства изъяты.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Задержанным сообщено по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Воскресенской четверо мужчин напали на 17-летнего парня и избили его битами. Молодого человека госпитализировали.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта".

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Киев ДТП задержание

Источник: Сегодня

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