Квартирная афера: в Киеве пенсионер сдал чужую квартиру нескольким арендаторам

Приехав из отпуска, женщина застала в арендованной квартире незнакомого студента

Квартирная афера: в Киеве пенсионер сдал чужую квартиру нескольким арендаторам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/990/2f8/5c59902f89e6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/990/2f8/5c59902f89e6d.jpg 2019-02-05T15:32:00+02:00 Происшествия Приехав из отпуска, женщина застала в арендованной квартире незнакомого студента

Квартирный мошенник орудует в Киеве. 64-летнего мужчину разыскивает полиция. Он арендовал квартиру на полгода, и уже за первый месяц умудрился обмануть не менее трех человек, которым пересдал эти квадратные метры.

Екатерина Сенченко мечтала отдохнуть после путешествия в Вену. Но когда вошла в квартиру, которую арендовала неделю назад, увидела незнакомого мужчину. Теперь девушка дает показания полицейским.

"Открываю двери, здесь стоит незнакомый мне парень", – вспоминает девушка.

Однушку в центре Киева Екатерине сдал приветливый дедушка. Показал документы на квартиру и подписал с девушкой договор.

"Это был хромой старичок, который максимально пытался вызвать чувство жалости, он рассказывал плаксивые истории, что ему сделали операцию. Мы заплатили за первый и последний месяц по 8400, то есть, 16 800", – рассказывает потерпевшая Екатерина Сенченко.

Пока Екатерина была за границей, дедушка сдал эту же квартиру студенту из Судана. Взял 12000 гривен.

"Захожу в комнату – а там вещи, которые я бережно развешивала, все это по сумкам собрано", – говорит Екатерина.

Иностранец не разговаривает на украинском. Поэтому его друг рассказывает, как все было. Говорит, подозрения возникли, когда в комнате увидел женские вещи.

"Я стучали в двери соседям и спрашивал, извините пожалуйста, чья эта квартира? Говорит – хозяйка женщина, а я показал хозяина квартиры, показал паспорт, она посмотрела и говорит – нет", – объясняет Ахмед Алабду, друг Насера ​​Муштабы.

Соседи вызвали Ярославу, настоящую хозяйку квартиры. Как же удивилась женщина, когда узнала, что арендатор сдал квартиру другим людям.

"Он подделал права собственности на жилье, что моя мама и он имеют право и прописку, прописка у него была в Киеве, а у меня его прописка – Харьков и паспорт, который он со мной заключали, видно, что он настоящий", – говорит Ярослава Паламарчук, владелица квартиры.

Мошенники сейчас искусно подделывают документы, говорит эксперт по недвижимости Иван Суховеев.

"Обязательно надо обратить внимание на право собственности, там есть регистрационный номер, который обязательно нужно проверить на сайте министерства юстиции, и даже по фамилии это стоит 20 гривен", – объясняет Иван Суховеев, специалист по коммерческой недвижимости.

У таких псевдособственников, как правило, немало сообщников, говорит Иван Суховеев. Найти их полиции, как правило, сложно.

Напомним, в прошлом году полиция задержала группу мошенников при попытке незаконно продать киевскую квартиру. Злоумышленники с использованием поддельных документов попытались завладеть 45 тыс. долларов США за трехкомнатное жилье в центре столицы.

Также мы сообщали о том, что в группе риска афер с арендой жилья находятся люди, которые несерьезно относятся к документам, и приезжие люди, которые торопятся с выбором.

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