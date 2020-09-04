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Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц

4 сентября, 12:02

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Причина такого решения пока неизвестна

Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Киеве прекратил прием людей, которые по собственному желанию хотят пройти обследование на коронавирус.

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Как сообщили на странице лабцентра в Facebook, теперь тут пройти платное тестирование на коронавирус не получится. Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним, в Украине выросли масштабы распространения коронавирусной инфекции – если два дня назад было зафиксировано 2 430 новых случаев COVID-19, то вчера, 3 сентября, их было уже 2 723, то есть почти на 300 больше. Больше всего положительных тестов за последние сутки получили жители Харьковской области (371), Киева (319) и Одесской области (225). Однако лидером антирейтинга по количеству заразившихся является Львовская область – за все время эпидемии тут подтвердили 15 312 случаев коронавируса.

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Также ранее "Сегодня" пообщались с руководителем программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийомом Симоняном, который рассказал, когда можно ожидать появления в стране вакцины от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев лаборатория тестирование центр закрыт коронавирус
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