Масштабное ДТП на проспекте Победы: разбиты четыре авто, на перекрестке – хаос

Сегодня, 20:24

Сначала столкнулись Ford и "пирожок", а через несколько минут произошла еще одна серьезная авария


facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на площади Победы произошло двойное ДТП с пострадавшими, кроме того, были разбиты три легковых автомобиля и один автобус.

Инцидент произошел во вторник вечером, 30 октября, сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Сначала столкнулись Ford и "пирожок", а через несколько минут произошла еще одна серьезная авария. Audi проехал на красный свет и влетел в военный бус. Audi раскрутило, в результате разбито четыре авто", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что один человек  пострадал. На перекрестке – хаос. 

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Ранее возле станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП, в результате которой практически полностью заблокировано движение транспорта на проспекте Победы в сторону метро "Шулявская".

Напомним, 26 октября на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП, столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, включая ребенка. Один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на полосу встречного движения.

Кроме того, 23 октября на бульваре Леси Украины автокран смял 22 автомобиля. У крана отказали тормоза, потому он огромным крюком сначала зацепил припаркованные справа автомобили, после чего его крюк развернуло и пострадали машины слева, стоявшие в пробке.
Киев, авария, ДТП, видео, проспект победы, автомобили
Источник:

"Сегодня"

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