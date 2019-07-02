Месть за долги: в Киеве мужчине разгромили машину (фото)

Машину разрисовали оскорбительными надписями с призывом вернуть деньги

Фото: Vladislav Antonov/Facebook.

На улице Дарвина, 8 в Киеве неизвестные разгромили автомобиль BMW. Машину разрисовали оскорбительными надписями с призывом вернуть деньги, в ней разбиты фактически все окна и зеркала.

В патрульной полиции Киева "Сегодня" рассказали, что их на место ЧП вызвал мужчина.

"Звонок поступил около пяти часов утра сегодня. Предварительно разгром машины квалифицирован как хулиганство, но учитывая, что это криминальное правонарушение, то на месте работает следственно-оперативная группа. Квалификация преступления может измениться, например, умышленное повреждение имущества, поскольку автомобиль поврежден существенно. Следователи общаются с заявителем и с возможными свидетелями разгрома автомобиля", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции Киева.











Там пока не могу сказать, что стоит за разгром иномарки.

"Возможно, это чья-то месть или действительно человек задолжал. Все причины должно установить следствие", – добавляют патрульные.

В полиции Киева "Сегодня" сообщили следователи продолжают работать на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что на улице Шота Руставели в центре Киева молодая девушка обрисовала и изрубила топором элитный автомобиль Porsche Boxster.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ девушка сковородой разбила иномарку бывшего мужа. После развода мужчина отказался отдавать ей машину.

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