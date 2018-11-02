На Харьковском шоссе в Киеве погиб мужчина: очевидцы говорят о взрыве гранаты

Утром в пятницу, 2 ноября, на Харьковском шоссе, 16, в Киеве было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, погибший "подорвался на гранате". На месте работают правоохранители. Детали происшествия и личность погибшего устанавливается.







Напомним, 15 октября мы сообщали, что в Днепровском районе Киева, недалеко от железнодорожной станции Киев-Днепровский, нашли тело мужчины. На вид мужчине было около 35-40 лет. Полицейских вызвал военный, который случайно увидел труп.

Кроме того, 3 октября на Русановских Садах в Киеве мужчину насмерть забили молотком. Дома в этом районе оккупировали ромы, образовав табор. Выяснилось, что в ходе застолья двое ромов поспорили. После конфликта один из них пошел спать на второй этаж деревянного аварийного дома.

Также мы писали, что 26 сентября в Киеве убили мужчину, похожего на разыскиваемого педофила. Тело погибшего изуродовано, на вид ему было 45-50 лет. Нашли тело на территории микрорайона Троещина.