На Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой
После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция
В Оболонском районе Киева конфликт учителя одного из лицеев с отцом четвероклассника закончился жестоким избиением педагога.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент начался с того, что учитель сделал замечание ученику, а тот рассказал об этом отцу, который решил "выяснить отношения" с преподавателем.
Разговор мужчин перерос в ссору, а та, в свою очередь – в драку, после которой учителя госпитализировали с травмами головы и разрывом легкого.
Врачи сообщили о пациенте с характерными травмами в полицию, а копы начали расследование инцидента. Вскоре сам дебошир пришел в полицию в сопровождении адвоката, чтобы дать объяснения своим действиям.
Мужчине было объявлено о подозрении по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.
Ранее в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.
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