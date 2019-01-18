На Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой

После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция

Буйному отцу, избившему учителя, грозит немалый тюремный срок.

На Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg 2019-01-18T17:09:10+02:00 Происшествия После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция

В Оболонском районе Киева конфликт учителя одного из лицеев с отцом четвероклассника закончился жестоким избиением педагога.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент начался с того, что учитель сделал замечание ученику, а тот рассказал об этом отцу, который решил "выяснить отношения" с преподавателем.

Разговор мужчин перерос в ссору, а та, в свою очередь – в драку, после которой учителя госпитализировали с травмами головы и разрывом легкого.

Врачи сообщили о пациенте с характерными травмами в полицию, а копы начали расследование инцидента. Вскоре сам дебошир пришел в полицию в сопровождении адвоката, чтобы дать объяснения своим действиям.

Мужчине было объявлено о подозрении по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.

Ранее в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.

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