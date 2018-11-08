На Печерске в Киеве вспыхнул пожар в общежитии

Сегодня, 14:55

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия

Фото: КиевВласть
Фото: КиевВласть

На улице Академика Филатова в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в здании общежития. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

На месте работают бойцы пожарной охраны ГСЧС Киева. Информация о пострадавших уточняется. На видео видны сильные клубы дыма.

Напомним, 25 августа в столице горело студенческое общежитие на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло в одной из жилых комнат на 7-м этаже 9-этажного общежития.

Кроме того, 8 сентября в Киеве на улице Волгодонск, 5, в общежитии взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Возгорание произошло на 4-ом этаже в 5-этажном здании. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.

Также 12 сентября в киевском общежитии на проспекте Науки в Голосеевском районе вспыхнул пожар. Спасатели быстро потушили пламя, однако пришлось эвакуировать 50 человек. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.
Киев, пожар, спасатели, эвакуация, возгорание, общежитие, здание, пожарные, ГСЧС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве в жилом доме чуть не сгорели 20 человек, пострадал ребенок

30 Августа, 12:15

Спасенного ребенка медики тут же госпитализировали в больницу

Происшествия

Фото: пресс-служба ГСЧС

В центре Киева горел старинный дом: опубликованы фото

23 Июня, 16:01

Здание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня
Загрузка...

Происшествия

Фото: "Сегодня"

В Киеве во время пожара погиб пожилой мужчина

24 Сентября, 11:55

Огонь уничтожил частный дом

Происшествия

В центре Киева горел заброшенный дом, есть пострадавший

3 Августа, 12:01

По предварительным причинам, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем
Загрузка...