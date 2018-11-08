На Печерске в Киеве вспыхнул пожар в общежитии

На улице Академика Филатова в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в здании общежития. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

На месте работают бойцы пожарной охраны ГСЧС Киева. Информация о пострадавших уточняется. На видео видны сильные клубы дыма.

Напомним, 25 августа в столице горело студенческое общежитие на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло в одной из жилых комнат на 7-м этаже 9-этажного общежития.

Кроме того, 8 сентября в Киеве на улице Волгодонск, 5, в общежитии взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Возгорание произошло на 4-ом этаже в 5-этажном здании. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.

Также 12 сентября в киевском общежитии на проспекте Науки в Голосеевском районе вспыхнул пожар. Спасатели быстро потушили пламя, однако пришлось эвакуировать 50 человек. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.